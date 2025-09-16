La multitudinaria procesión al Señor y la Virgen del Milagro desbordó de emoción

Con pañuelos en alto, el sonido de las sirenas, pusieron el marco de una plaza 9 de julio colmada de personas que esperaron en una tarde que superó los 30° la salida de las Sagradas imágenes de la Catedral de Salta.

Luego en columnas interminables de personas caminaron hasta el Monumento 20 de Febrero donde se renovó el Pacto de Fidelidad al Señor y la Virgen del Milagro.

En la homilía, el Arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, pidió terminar con las agresiones verbales y reclamó ante miles de asistentes un cambio de actitud en la dirigencia: “Basta de insultos, nuestro pueblo merece ver que sus dirigentes se respetan. Lo necesitamos”, generó aplausos de todos. Y advirtió sobre la violencia verbal, la pobreza y las adicciones, invitando a vivir la esperanza cristiana con compromiso cotidiano.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según datos de la policía de Salta registraron desde el 1 de septiembre más de 170 mil peregrinos que llegaron a la Capital de diferentes localidades y provincias. Trabajaron 5600 policías de distintas áreas distribuidos en 26 sectores, con monitoreo por medio de 60 cámaras de seguridad desde el Centro de Videovigilancia.

Cabe decir que este año aumentó la cantidad de peregrinos en la festividad religiosa: fueron 170 mil personas que se dirigieron a la Catedral, frente a las 114 mil del año pasado.

El 15 de septiembre hubo 8 reportes por niños extraviados, todos fueron localizados y entregados a sus familiares. Se colaboró en asistencias por personas descompensadas y no se registraron hechos de consideración.

Informe de Elisa Zamora.