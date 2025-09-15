En vivo

Sociedad

Gran afluencia de peregrinos en la procesión del Milagro en Salta

La procesión al Señor y Virgen del Milagro reúne a 700.000 fieles. El gobernador Sáenz destaca la importancia de la unidad en Argentina y la emoción de la manifestación de fe.

15/09/2025 | 18:45Redacción Cadena 3

La procesión al Señor y Virgen del Milagro se vive a pleno en Salta, con un estimado de 700.000 personas realizando el recorrido desde la catedral hasta el monumento 20 de febrero. Este evento es considerado la mayor fiesta patronal de la región.

El gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, expresó a Cadena 3: “Una emoción muy grande todos los años, ver esta muestra de fe, de esperanza, de amor hacia los santos patronos, y bueno, la ilusión de que esto pueda cambiar de una vez por todas y que podamos tener una Argentina unida”.  

La participación de personas de diferentes provincias y de otros países es notable. “Hay gente de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán y también extranjeros. Esto es una gran manifestación de fe, y sobre todo el tema de los peregrinos, que llama mucho la atención y nos emociona”, comentó Sáenz.

En relación a la política, el gobernador mantuvo una postura prudente, señalando que hoy no es momento para discutir temas políticos. “Lo que hay que pedirle al Señor y a la Virgen del Milagro, que del pueblo de Salta y de la Argentina, no aparten su amor”, subrayó.

El recorrido de regreso por Avenida Sarmiento también es conmovedor, destacándose el ingreso de las imágenes rodeado del sonido de las campanas y la lluvia de pétalos desde los campanarios, un momento que se vive con gran emoción en esta festividad salteña. 

Informe de Elisa Zamora 

