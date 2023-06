Leiva y la 'caja negra' del periodismo: "El poder de la métrica direcciona todo

En el marco de las celebraciones por el Día del Periodista, la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se prepara para recibir a Julio Leiva, reconocido periodista que se ha erigido como un referente de las plataformas digitales, criado en la “vieja escuela”.

La cita es el próximo viernes 9 de junio a las 18:30 en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Aulario de la UNR. En la previa, Leiva habló con “Chiqui” Abecasis en Turno Noche por Cadena 3 Rosario sobre su visión del oficio en la actualidad, al tiempo que compartió lo que considera las claves del buen clima conseguido en sus ya famosas entrevistas del ciclo “Caja Negra”.

Público. "Trato de hablarle al público que ya conoce al artista o al entrevistado, pero también a un público nuevo que quizás no lo conoce y es su primera vez. Es una búsqueda constante jugar con esas dos audiencias y los resultados han sido satisfactorios".

Frontera. "Hay una frontera muy marcada entre aquellos que tienen más de treinta años y aquellos que son más jóvenes. Los de más de treinta cargamos con valores y represiones que a veces nos cuesta sacar durante una entrevista, mientras que la generación más joven está más enfocada en el presente y en pasarlo bien en el momento".

Límites. "No estoy de acuerdo con la idea de que todo vale para obtener una nota o una primicia. Creo que cada uno tiene su propio límite y es necesario repensar nuestras prácticas en función de las demandas del público y los cambios que estamos presenciando a nivel mundial. Debemos buscar nuevos lenguajes y adaptarnos a los nuevos medios y plataformas sin perder calidad en nuestros productos".

¿Se viene Messi? “Tratamos, pero sabemos que es muy difícil, que no da muchas entrevistas. De hecho, si está escuchando a alguien en Rosario que lo conoce, que nos dé una mano, es el sueño máximo no tenerlo ahí. Ojalá se pueda cumplir. Desde que a Coscu le dijo una vez que había visto Caja Negra, como que quedó eso ahí, que la gente lo quiere ver sentado en el programa, vamos a estar trabajando para que se haga realidad”.

Mundo streaming. “No queda otra. Hay muchos proyectos que nacieron en un living y ya tienen miles y miles de reproducciones. Antes no tenías algo que te decía esto mide tanto, aquello mide tanto, en base a una empresa que había que creerle y hoy en día tenés las métricas a la vista de todo el mundo. Entonces, el poder de esas métricas va a redireccionar la pauta publicitaria a un lado, la agenda por otro y la influencia por otro. Entonces, si vos no te ayudas y no te acomodas en ese lugar, te vas a quedar con mucha menos audiencia y con mucha menos influencia. Y un medio sin influencia, sin pauta publicitaria y sin audiencia no funciona”.

Perfil. Julio Leiva, reconocido por su destacada trayectoria en medios como Radio Mitre y Vorterix, es actualmente el director editorial del portal de noticias FiloNews. Además, conduce el programa de radio Cross Over y ha cosechado un gran éxito con su ciclo de entrevistas, "Caja negra", que se destaca por su enfoque intimista y la calidad de sus contenidos.