Aerolíneas Argentinas lanza una nueva ruta a un destino paradisíaco

Aerolíneas Argentinas lanza una nueva ruta que comenzará a operar este verano hacía una isla paradisíaca en el Caribe.

Serán vuelos directos desde el Aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, de Córdoba y de Mendoza a la isla holandesa de Aruba.

"La isla de Aruba es un destino de un enorme atractivo gracias a su clima cálido y estable, con una amplia oferta hotelera y de alojamiento, además de ser reconocida por su calidad gastronómica y variedad de actividades deportivas y culturales. Esta incorporación refuerza la conectividad internacional de la compañía y posiciona al Caribe como uno de los destinos destacados para la temporada alta", señaló la aerolínea de bandera en un comunicado.

???? ¡Ahora Aruba! ¡El Caribe más cerca que nunca!

Desde enero, volá directo a Aruba desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Sol, playa y calor asegurado para tu verano 2026. ?????



??3 frecuencias semanales desde Buenos Aires

??1 vuelo semanal desde Córdoba (jueves)

??1 vuelo… pic.twitter.com/Pf7W1C0ERZ — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) September 11, 2025

La nueva ruta de vuelos estará vigente desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero, con tres frecuencias semanales.

Cómo serán los vuelos desde Argentina a Aruba

- Tres frecuencias semanales que conectan Buenos Aires, Aruba y Córdoba, con regreso a Buenos Aires.

- Un vuelo semanal entre Mendoza y Aruba, ida y vuelta, los días viernes.

- Un vuelo semanal entre Córdoba y Aruba, ida y vuelta, los días jueves.

"La compañía está implementando promociones tácticas orientadas a públicos y destinos específicos. La combinación de nuevas rutas, financiación local, promociones internacionales y beneficios para clientes frecuentes forma parte de una estrategia integral para consolidar el rol de Aerolíneas Argentinas como motor del turismo", continuó el comunicado de Aerolíneas.

Cuánto saldrán los vuelos a Aruba

La tarifa de la nueva ruta tendría un valor de 799 dólares, más impuestos, la ida y la vuelta saliendo desde Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.