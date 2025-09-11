En vivo

Turismo

Aerolíneas Argentinas lanza una nueva ruta a un destino paradisíaco

Un nuevo vuelo comenzará a operar este verano desde el Aeropuerto de Ezeiza, de Córdoba y de Mendoza a una isla del Caribe.  

11/09/2025 | 15:57Redacción Cadena 3

FOTO: Aruba, nuevo destino desde Argentina. (Foto:Tripadvisor)

Aerolíneas Argentinas lanza una nueva ruta que comenzará a operar este verano hacía una isla paradisíaca en el Caribe.

Serán vuelos directos desde el Aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, de Córdoba y de Mendoza a la isla holandesa de Aruba.

"La isla de Aruba es un destino de un enorme atractivo gracias a su clima cálido y estable, con una amplia oferta hotelera y de alojamiento, además de ser reconocida por su calidad gastronómica y variedad de actividades deportivas y culturales. Esta incorporación refuerza la conectividad internacional de la compañía y posiciona al Caribe como uno de los destinos destacados para la temporada alta", señaló la aerolínea de bandera en un comunicado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La nueva ruta de vuelos estará vigente desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero, con tres frecuencias semanales.

Cómo serán los vuelos desde Argentina a Aruba

- Tres frecuencias semanales que conectan Buenos Aires, Aruba y Córdoba, con regreso a Buenos Aires.

- Un vuelo semanal entre Mendoza y Aruba, ida y vuelta, los días viernes.

- Un vuelo semanal entre Córdoba y Aruba, ida y vuelta, los días jueves.

"La compañía está implementando promociones tácticas orientadas a públicos y destinos específicos. La combinación de nuevas rutas, financiación local, promociones internacionales y beneficios para clientes frecuentes forma parte de una estrategia integral para consolidar el rol de Aerolíneas Argentinas como motor del turismo", continuó el comunicado de Aerolíneas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cuánto saldrán los vuelos a Aruba

La tarifa de la nueva ruta tendría un valor de 799 dólares, más impuestos, la ida y la vuelta saliendo desde Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.

Lectura rápida

¿Qué nueva ruta lanzó Aerolíneas Argentinas?
Una ruta hacia Aruba desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

¿Cuándo comenzará a operar la nueva ruta?
Desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero.

¿Cuántas frecuencias semanales habrá?
Habrá tres frecuencias semanales desde Buenos Aires y un vuelo semanal desde Mendoza y Córdoba.

¿Cuál será el costo de los vuelos?
La tarifa será de 799 dólares, más impuestos.

¿Qué beneficios se mencionan en el comunicado de Aerolíneas?
Promociones tácticas, financiación local y beneficios para clientes frecuentes.

