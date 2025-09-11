Aerolíneas Argentinas lanza una nueva ruta a un destino paradisíaco
Un nuevo vuelo comenzará a operar este verano desde el Aeropuerto de Ezeiza, de Córdoba y de Mendoza a una isla del Caribe.
11/09/2025 | 15:57Redacción Cadena 3
FOTO: Aruba, nuevo destino desde Argentina. (Foto:Tripadvisor)
Aerolíneas Argentinas lanza una nueva ruta que comenzará a operar este verano hacía una isla paradisíaca en el Caribe.
Serán vuelos directos desde el Aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, de Córdoba y de Mendoza a la isla holandesa de Aruba.
"La isla de Aruba es un destino de un enorme atractivo gracias a su clima cálido y estable, con una amplia oferta hotelera y de alojamiento, además de ser reconocida por su calidad gastronómica y variedad de actividades deportivas y culturales. Esta incorporación refuerza la conectividad internacional de la compañía y posiciona al Caribe como uno de los destinos destacados para la temporada alta", señaló la aerolínea de bandera en un comunicado.
???? ¡Ahora Aruba! ¡El Caribe más cerca que nunca!— Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) September 11, 2025
Desde enero, volá directo a Aruba desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.
Sol, playa y calor asegurado para tu verano 2026. ?????
??3 frecuencias semanales desde Buenos Aires
??1 vuelo semanal desde Córdoba (jueves)
??1 vuelo… pic.twitter.com/Pf7W1C0ERZ
La nueva ruta de vuelos estará vigente desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero, con tres frecuencias semanales.
Cómo serán los vuelos desde Argentina a Aruba
- Tres frecuencias semanales que conectan Buenos Aires, Aruba y Córdoba, con regreso a Buenos Aires.
- Un vuelo semanal entre Mendoza y Aruba, ida y vuelta, los días viernes.
- Un vuelo semanal entre Córdoba y Aruba, ida y vuelta, los días jueves.
"La compañía está implementando promociones tácticas orientadas a públicos y destinos específicos. La combinación de nuevas rutas, financiación local, promociones internacionales y beneficios para clientes frecuentes forma parte de una estrategia integral para consolidar el rol de Aerolíneas Argentinas como motor del turismo", continuó el comunicado de Aerolíneas.
Curiosidades. Argentina tendrá el vuelo más largo del mundo: ¿qué ciudades conectará?
A partir de diciembre de 2025, la aerolínea China Eastern unirá un trayecto de 19.681 km y 29 horas que rompe todos los récords de la aviación comercial.
Cuánto saldrán los vuelos a Aruba
La tarifa de la nueva ruta tendría un valor de 799 dólares, más impuestos, la ida y la vuelta saliendo desde Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.
Lectura rápida
¿Qué nueva ruta lanzó Aerolíneas Argentinas?
Una ruta hacia Aruba desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.
¿Cuándo comenzará a operar la nueva ruta?
Desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero.
¿Cuántas frecuencias semanales habrá?
Habrá tres frecuencias semanales desde Buenos Aires y un vuelo semanal desde Mendoza y Córdoba.
¿Cuál será el costo de los vuelos?
La tarifa será de 799 dólares, más impuestos.
¿Qué beneficios se mencionan en el comunicado de Aerolíneas?
Promociones tácticas, financiación local y beneficios para clientes frecuentes.