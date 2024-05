Sergio Goycochea, el arquero leyenda: "En un penal todo influye; no es suerte"

McDonald’s presentó la hamburguesa “La Grand Leyenda” con los sabores más elegidos por los argentinos, en la que mezclaron los ingredientes más elegidos por los argentinos.

En ese marco, estuvo una de las figuras del Mundial '90, el recordado héroe en los penales que llevaron al equipo nacional a la final del mundo, el arquero Sergio Goycochea.

Goycochea habló con Cadena 3 y, entre otras cosas, contó que nunca llegó a jugar en el estadio Mario Alberto Kempes y que sí lo hizo en el viejo estadio Chateau Carreras.

También habló sobre su presente como periodista, su expectativa para la Selección en la Copa América y explicó el secreto de los penales.

“A la Selección la veo muy bien. Es una tranquilidad saber que el equipo no se resintió en ningún aspecto: ni en lo futbolístico, ni en lo emocional, ni en la actitud. Estamos bien parados, o sea, esa tranquilidad que por ahí también teníamos antes de la Copa del Mundo”, dijo el arquero subcampeón del mundo en Italia 90.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Agregó que a este equipo es muy difícil ganarle y hay que hacer las cosas muy bien para lograrlo, “porque no te van a regalar nada”.

El actual periodista resaltó que el fútbol es muy emocionante, porque, a diferencia de otros deportes, un equipo que hace todo bien también puede perder y eso lo hace único.

Consultado por el "boom" publicitario que provocó su mejor momento en la Selección y cómo se convirtió en un referente de arqueros, el futbolista resaltó: “Es muy dura la profesión del futbolista y, sobre todo, el puesto de arquero. Yo no estoy de acuerdo con aquéllos que dicen que, si no jugaste, no podés hablar. Entonces, el que no fue ministro de Economía no puede hablar de economía".

"El plus que tenemos es conocer lo emocional. Sabemos lo que se siente en determinados momentos: lo que es la presión de una final del mundo, una final de Copa América, una final de Libertadores o un partido por no descender. Es experimentarlo en cuerpo y alma", puntualizó.

También Goycochea afirmó que los protagonistas del juego deben aceptar las críticas, saber entender que hay que gente que evalúa sus acciones de manera técnica para destacar su juego. “Yo puedo opinar si un arquero está mal parado en un palo, pero nunca decir si puede o no jugar en determinado equipo”, afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El ex guardameta de River, entre otros equipos, aclaró que el hincha es exitista y que las redes y los medios de comunicación muchas veces son crueles con los profesionales, y puso como ejemplo a Armani y las críticas que recibió por los penales.

Resaltó que el arquero, además de la intuición, debe entrenar la técnica para atajar penales. “El arquero en un penal debe pisar la línea y salir en un acto de velocidad. Es cuestionable. Pasó este miércoles con Herrera en Talleres y, en una definición, no es lo mismo el tercer penal que el quinto. Todo influye. No es suerte”.

Los equipos de Córdoba y los arqueros en Argentina

Sergio Goycochea destacó que los tres equipos de Córdoba que están en Primera tienen muy buenos arqueros. “Hace mucho que en Argentina no sufrimos por falta de arqueros. 'Dibu' Martínez fue una aparición excepcional: reúne todas las condiciones y el temperamento necesario para el puesto”.

El arquero leyenda de la Selección agradeció el momento y concluyó: "Los dejo: me voy a probar la hamburguesa".

Entrevista de "Tiempo de Juego".