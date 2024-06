Tenis: la furia de un "Top ten" tras quedar afuera de Roland Garros

El tenista ruso, número seis del mundo, Andrey Rublev, cayó en tres sets corridos ante el italiano Matteo Arnaldi por 7-6(8), 6-2 y 6-4 y quedó eliminado en tercera ronda de Roland Garros.

El ruso despotricó y se enfureció consigo mismo cuando el partido empezó a escapársele, golpeando su raqueta contra las piernas y pateando su banquillo mientras se evaporaba otra oportunidad de llegar más lejos en un Grand Slam.

It was an afternoon to forget for Andrey Rublev at Roland-Garros ????#RolandGarros pic.twitter.com/U0ou2C16Ca — Eurosport (@eurosport) May 31, 2024

Rublev alcanzó 10 cuartos de final de Grand Slam, sin llegar nunca más lejos, pero en esta ocasión ni siquiera pudo alcanzar ese hito, ya que no pudo encontrar respuesta a la precisión y potencia de Arnaldi, que se medirá ahora al vencedor del partido entre el griego Stefanos Tsitsipas y al chino Zhang Zhizhen por un puesto en cuartos.

Antes de uno de los servicios de su rival, el tenista ruso golpeó su raqueta contra el piso en reiteradas ocasiones y se mostró completamente frustrado ante los gritos de los fanáticos que acompañaron con burlas cada vez que golpeaba la raqueta ante el suelo.

En el siguiente game, fue el turno del ruso de sacar después de que Arnaldi le quebrara el servicio, estalló nuevamente golpeando la raqueta contra el suelo en dos oportunidades, gritando desaforadamente y dando patadas a su banca.

El tenista fue advertido por las autoridades mientras encogía sus hombros y miraba al suelo desconsolado buscando una respuesta.

En conferencia de prensa, Andrey Rublev fue muy autocrítico: “Estoy completamente decepcionado conmigo mismo por la forma en que me comporté, la forma en que actué. No recuerdo haberme comportado peor en un Grand Slam”.

“Creo que no se trata de concentración. Es la forma en que me comporto, me pongo completamente abajo, y le doy alas a Matteo (Arnaldi) para volar, y él estaba volando en el tercer set. Ya era demasiado tarde para hacer algo”, analizó.

Jannik Sinner venció a Pavel Kotov y avanzó de ronda

Jannik Sinner, número dos del mundo, se clasificó el viernes para la cuarta ronda del Abierto de Francia tras imponerse al ruso Pavel Kotov por 6-4, 6-4 y 6-4.

El campeón del Abierto de Australia, vestido con una camiseta de manga larga en otro día frío, sólo tuvo un punto de quiebre en contra en un encuentro desigual.

Kotov, que soñaba con derrotar a un segundo campeón de Grand Slam consecutivo tras eliminar a Stan Wawrinka en la ronda anterior, tuvo un comienzo positivo, pero Sinner se mantuvo a un nivel superior en el primer set.

70% of Earth is covered by water, the rest by Sinner ??#RolandGarros pic.twitter.com/jnTVRRTuM0 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2024

El italiano logró otro break en el segundo para ponerse dos sets arriba y el mismo patrón se repitió en el tercero, cuando Sinner se hizo con la victoria con un saque directo en el punto de partido y se enfrentará ahora al austriaco Sebastian Ofner o al favorito local Corentin Moutet.

Sinner también venció a Kotov en sets corridos en el Masters de Madrid en abril.

"Ha sido muy diferente, he intentado concentrarme en mi juego. Gracias por el apoyo, es increíble jugar en esta pista", dijo Sinner en la cancha Philippe Chatrier, donde las gradas se fueron llenando poco a poco después de la hora del almuerzo.

Alcaraz venció a Korda y también pasó a Octavos

Carlos Alcaraz, tercero del ranking mundial, se metió en octavos de final de Roland Garros tras vapulear por 6-4, 7-6 (5) y 6-3 al estadounidense Sebastian Korda en dos horas y 42 minutos en el estadio Philippe Chatrier del Grand Slam parisino.

"Fue un partido muy bueno y me sentí muy bien. Fue un partido muy exigente, pero estoy muy contento con la forma en la que lo he hecho en momentos difíciles. Estoy muy feliz con mi nivel de concentración desde el primer punto hasta el último", expresó el español.