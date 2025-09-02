Naomi Osaka sigue firme y avanzó a cuartos de final del US Open

FOTO: Naomi Osaka está de nuevo en los cuartos de final de un Grand Slam

Una vez que Naomi Osaka estuvo en los cuartos de final de un torneo de Grand Slam, la expectativa creció. Durante un tiempo, llegar allí fue el verdadero desafío para ella. Ahora se observó que Osaka volvió a mostrar su mejor forma, preparando un enfrentamiento con Karolina Muchova en el Abierto de Estados Unidos. Este partido se programó para el miércoles, en busca de un lugar en las semifinales.

Esta es la primera vez que Osaka —actualmente clasificada como número uno y cabeza de serie número 23— alcanzó esta fase en uno de los cuatro torneos más importantes desde el Abierto de Australia a principios de 2021, que fue también la última vez que ganó un título de Grand Slam.

La jugadora de 27 años logró llegar a cuartos de final, un hecho que no sucedió desde que tuvo un campeonato cada vez que pasó de la cuarta ronda en un torneo importante. En Flushing Meadows, lo hizo el lunes al superar a la cabeza de serie número tres, Coco Gauff, con un contundente 6-3, 6-2 en poco más de una hora.

“Parece relajada ahí fuera... Me obligó a jugar como lo hice hoy”, observó Gauff. “Independientemente de la forma en que esté, siempre es una jugadora difícil, y no creo que nadie la subestime, sin importar en qué ‘forma’ esté, especialmente en canchas duras”.

Osaka es campeona de Grand Slam en cuatro ocasiones, todas en esta superficie: levantó el trofeo en Nueva York en 2018 y 2020, además de hacerlo dos veces más en Melbourne Park, con un récord impresionante de 12-0 en cuartos de final, semifinales y finales.

Sobre su récord invicto, Osaka comentó: “No diría que me da presión o confianza. Creo que para mí, esto es un territorio un poco inexplorado en este punto de mi carrera. Estoy disfrutando, divirtiéndome, y puedo jugar contra las mejores jugadores del mundo”.

En 2021, durante el Abierto de Francia, reveló que lidiaba con ansiedad y depresión, lo que la llevó a tomarse un tiempo para cuidar su salud mental. Más tarde, se ausentó durante 17 meses debido a su licencia de maternidad; su hija, Shai, nació en julio de 2023.

Dos meses después de dar a luz, Osaka regresó al Abierto de Estados Unidos y fue espectadora del partido en el que Gauff superó a Muchova en las semifinales, camino a conseguir el título.

Muchova, la cabeza de serie número 11 y talentosa jugadora de la República Checa, ha demostrado creatividad en su juego. Fue subcampeona de Iga Swiatek en el Abierto de Francia en 2023 y ha llegado a semifinales en Flushing Meadows en los últimos dos años. En 2024, eliminó a Osaka en la segunda ronda.

“Es una gran jugadora. Creo que ha recuperado su forma y está mejorando cada vez más. Podemos ver eso en sus resultados”, expresó Muchova, después de superar a Venus Williams la semana pasada. “Practicamos aquí, así que espero una batalla dura. Va a ser un desafío, sin duda”.

Muchova considera que la principal mejora en Osaka es el ritmo que ha recuperado al competir más. “La diferencia es que ahora tiene más partidos en su haber, está ganando, y diría que tiene esa creencia nuevamente de que puede ser la mejor, y confía más en sus golpes”, agregó Muchova. “Está jugando realmente rápido y muy bien”.

Lectura rápida

¿Quién es Naomi Osaka? Es una tenista japonesa, campeona de Grand Slam en cuatro ocasiones y ex número uno del mundo.

¿Cuándo fue su último trofeo de Grand Slam? Ganó su último título en el Abierto de Australia en 2021.

¿A quién enfrentará en cuartos de final? Se enfrentará a Karolina Muchova, cabeza de serie número 11.

¿Cuál es su récord en cuartos de final de Grand Slam? Tiene un récord de 12-0 en cuartos de final, semifinales y finales.

¿Cómo ha impactado su salud mental en su carrera? Se tomó un tiempo fuera en 2021 debido a ansiedad y depresión, y regresó al circuito posteriormente por su licencia de maternidad.