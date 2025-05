La camiseta en homenaje a Nadal que genera reventa por hasta 500 euros

Al día siguiente del tributo a Rafael Nadal en el Abierto de Francia, un número considerable de espectadores comenzaron a ofrecer camisetas de color arcilla con la inscripción "Merci Rafa" que se distribuyeron durante la ceremonia del domingo. Algunos avisos de venta llegaron a precios de hasta 500 euros (540 dólares).

Estas camisetas, que llevaban la frase en francés "Merci Rafa" y la fecha "25.05.2025", fueron entregadas a los aficionados presentes en la cancha Philippe Chatrier para celebrar al campeón, quien ha ganado 14 veces el torneo. Con distintos tonos de arcilla, las camisetas formaron parte de un homenaje planificado por el torneo. Se instó a los asistentes a lucirlas, creando un enorme mosaico en las gradas que formaba "RG14", en alusión a los 14 títulos de Nadal en París.

Así de bonita está la Philippe Chatrier, con la grada completamente colorida con las camisetas de 'Merci Rafa' que ha regalado la organización.



UIn homenaje como Dios manda. pic.twitter.com/7gfQnM3Bt9 — José Morón (@jmgmoron) May 25, 2025

Poco tiempo después de concluir el evento, se comenzaron a ver avisos en plataformas de reventa, destacando el mercado de ropa Vinted, donde se registraron 30 camisetas en oferta.

Un vendedor identificado como Maxime Berthuis publicó su camiseta por 500 euros, sin incluir costos de envío. "No pienso usar la camiseta de todos modos", comentó Berthuis a The Associated Press, añadiendo que adquirió un pase para la ceremonia por menos de 40 euros (43 dólares). "Honestamente, aún no sé cómo gastaré el dinero".

Aseguró haber recibido varias ofertas tras publicar su anuncio el mismo domingo, junto con algunos mensajes de aficionados molestos.

Otra persona que listó una camiseta de talla 2XL por 150 euros (170 dólares) mencionó que simplemente le resultaba demasiado grande. El presidente de la Federación Francesa de Tenis, Gilles Moretton, expresó su sorpresa ante la cantidad de dinero por la que se estaban vendiendo las camisetas. "Algunos de los precios que vi me sorprendieron", declaró el lunes. "Es un poco triste ver a la gente lucrar con las camisetas 'Merci Rafa'. No teníamos la intención de recogerlas tras la ceremonia. Creamos algo especial, y quizás esa singularidad explique la razón detrás de esto".

Moretton comentó que tampoco había recibido una camiseta, a pesar de que se encontró a pocos metros de Nadal durante el homenaje. "También estoy en busca de una camiseta, pero no pienso ir a Vinted", concluyó.