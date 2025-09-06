En una remontada épica, el argentino Zeballos es campeón del US Open en dobles

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers escribieron una página memorable en la historia del tenis al consagrarse campeones del US Open en dobles. En una definición vibrante, la dupla hispano-argentina venció a los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury por 3-6, 7-6 (4) y 7-5, en un duelo que se resolvió en los detalles y que los consagró con su segundo título de Grand Slam como pareja.

Granollers and Zeballos clinch the US Open 2025 doubles title, edging past Salisbury/Skupski in a thrilling three-set battle! pic.twitter.com/qzkqk4iCO5 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

La consagración tuvo tintes épicos. En el set decisivo, Zeballos y Granollers salvaron tres match points en contra y encadenaron siete puntos consecutivos para quebrar el saque de sus rivales y definir con el servicio a favor, sellando el 7-5 en el Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows. De esta manera, el marplatense se unió al selecto grupo de argentinos con dos títulos de Grand Slam, en la antesala de una nueva edición de la Copa Davis.

We are going the distance in the men's doubles final ??



Granollers/Zeballos come from a mini-break down to steal the second set tiebreak. pic.twitter.com/Glfs0izFU7 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

El encuentro fue una batalla táctica de alto nivel. Los europeos se adelantaron en el primer parcial tras aprovechar el único quiebre del set, mientras que la reacción llegó en el segundo, cuando Zeballos y Granollers resistieron tres puntos de quiebre y forzaron un tiebreak que marcaría el rumbo del partido. El miniquiebre en el desempate fue suficiente para que los latinos extendieran la definición al tercer set, donde mostraron nervios de acero para revertir un escenario adverso.

Granollers y Zeballos ganan y Carlitos festeja ?? pic.twitter.com/W4PjYGoRPg — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

La final tuvo, además, un valor simbólico. Se trató de una revancha para la dupla hispano-argentina, que en 2019 había caído en el mismo escenario ante los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Esta vez, la historia fue distinta: la perseverancia, la experiencia y la confianza construida a lo largo de la temporada marcaron la diferencia.

Tras la victoria, Zeballos reconoció la exigencia del duelo y elogió a los finalistas británicos: “Fue una batalla asombrosa. Es muy difícil cuando, en este tipo de partidos, hay un ganador y un perdedor, porque realmente lo merecimos los dos. Felicitaciones a nuestros rivales, honestamente”. También agradeció a su compañero: “Le agradezco a Marcel por estas dos semanas y especialmente por el tiempo que pasamos fuera de la cancha”.

Granollers, por su parte, destacó el esfuerzo realizado en un torneo en el que atravesó molestias físicas: “Agradezco a mi equipo; estas dos semanas fueron desafiantes para mí, desde la salud hasta el aspecto físico. Gracias a los médicos y a los fisios que me han dejado listo para jugar. Con Horacio hemos peleado por mucho tiempo y conseguido grandes resultados”.

La temporada 2025 ha sido, hasta ahora, la más brillante de la dupla. Conquistaron Roland Garros, alcanzaron instancias decisivas en torneos Masters 1000 y ATP 500 y se consolidaron como una de las parejas más sólidas del circuito. El US Open confirmó esa supremacía y los coloca, una vez más, en la cima del tenis mundial en dobles.