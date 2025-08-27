Casper Ruud se quejó del olor a marihuana en el US Open
El tenista noruego debutó en el cuarto Grand Slam de la temporada con un triunfo sobre Sebastian Ofner
FOTO: Ruud, a disgusto en el US Open por el olor a marihuana.
El tenista noruego Casper Ruud, que actualmente ocupa la duodécima posición en el ranking ATP, se quejó del olor a marihuana en el US Open, torneo en el que accedió a la segunda ronda tras derrotar en sets corridos al austríaco Sebastian Ofner.
Ruud, que este año ganó el Masters 1000 de Madrid, afirmó luego del encuentro: “el olor a marihuana es lo peor de Nueva York. Está por todas partes, incluso aquí en las canchas”.
Además, se lamentó porque “es bastante molesto estar jugando, cansado, y que a pocos metros alguien esté fumando marihuana. No podemos hacer nada al respecto”.
El tenista noruego se enfrentará este miércoles por la segunda ronda con el belga Raphaël Collignon en la sesión diurna, por lo que no padecerá nuevamente dichos olores.
