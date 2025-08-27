En vivo

Deportes

Casper Ruud se quejó del olor a marihuana en el US Open

El tenista noruego debutó en el cuarto Grand Slam de la temporada con un triunfo sobre Sebastian Ofner

27/08/2025 | 12:03Redacción Cadena 3

FOTO: Ruud, a disgusto en el US Open por el olor a marihuana.

El tenista noruego Casper Ruud, que actualmente ocupa la duodécima posición en el ranking ATP, se quejó del olor a marihuana en el US Open, torneo en el que accedió a la segunda ronda tras derrotar en sets corridos al austríaco Sebastian Ofner.

Ruud, que este año ganó el Masters 1000 de Madrid, afirmó luego del encuentro: “el olor a marihuana es lo peor de Nueva York. Está por todas partes, incluso aquí en las canchas”.

Además, se lamentó porque “es bastante molesto estar jugando, cansado, y que a pocos metros alguien esté fumando marihuana. No podemos hacer nada al respecto”.

El tenista noruego se enfrentará este miércoles por la segunda ronda con el belga Raphaël Collignon en la sesión diurna, por lo que no padecerá nuevamente dichos olores.

Lectura rápida

¿Qué se quejó Casper Ruud? El tenista se quejó del olor a marihuana en el US Open.

¿Quién es Casper Ruud? Es un tenista noruego que ocupa la duodécima posición en el ranking ATP.

¿Cuándo debutó Ruud en el US Open? Debutó en el US Open este año, accediendo a la segunda ronda.

¿Contra quién jugará en la segunda ronda? Se enfrentará al belga Raphaël Collignon.

¿Qué otra información se destaca sobre Ruud? Alcanzó la final del torneo en 2022 y estuvo cerca de ser número 1 del mundo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

