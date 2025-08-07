En vivo

OpenAI revoluciona ChatGPT con una nueva función de agente inteligente

OpenAI presenta una actualización para ChatGPT que permite a la IA actuar como un agente inteligente, realizando tareas autónomas y mejorando la interacción en aplicaciones diarias.

07/08/2025 | 07:01Redacción Cadena 3

OpenAI ha desvelado una actualización significativa para su reconocido modelo de inteligencia artificial, ChatGPT. Esta novedad incorpora la función de agente, la cual otorga a la inteligencia artificial la capacidad de realizar tareas de manera más autónoma y eficiente. Ahora, ChatGPT no se limita a responder preguntas o mantener conversaciones, sino que puede llevar a cabo acciones específicas, como hacer reservas, enviar correos electrónicos o incluso buscar información en tiempo real en la web.

La implementación de esta nueva función de agente permite a los usuarios sacar mayor partido del potencial de ChatGPT, transformándolo en un asistente personal capable de manejar una amplia variedad de tareas cotidianas. La tecnología empleada en esta actualización se basa en el aprendizaje automático y una inteligencia artificial avanzada, buscando siempre ofrecer interacciones precisas y relacionadas con el contexto.

Además, OpenAI ha creado un entorno en el que los usuarios pueden experimentar con estas innovadoras capacidades de ChatGPT, promoviendo la creatividad y la innovación. En este espacio, tanto desarrolladores como entusiastas tienen la oportunidad de explorar cómo la inteligencia artificial puede integrarse en diferentes flujos de trabajo, mejorando así la productividad y facilitando la automatización de diversos procesos.

Con esta nueva evolución, OpenAI reafirma su compromiso de hacer la inteligencia artificial más accesible y útil para todos. La integración de ChatGPT con la nueva funcionalidad de agente inteligente representa un gran avance en el ámbito tecnológico, brindando a los usuarios una experiencia más enriquecedora y satisfactoria. A medida que la inteligencia artificial sigue desarrollándose, se anticipa que estas herramientas revolucionarán nuestra interacción con la tecnología en la vida diaria.

