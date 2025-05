Google abre su IA a los más pequeños

Google da un paso audaz en la democratización de la inteligencia artificial al permitir que niños menores de 13 años accedan a su chatbot Gemini, siempre bajo la supervisión de sus padres mediante el servicio Family Link. Este movimiento, que busca expandir los 500 millones de usuarios globales de Gemini, lleva la IA a un nuevo público: los más jóvenes, con un enfoque en aprendizaje y creatividad.

A través de Family Link, los padres pueden gestionar el acceso de sus hijos a Gemini, establecer límites de uso y recibir notificaciones cuando el menor interactúe por primera vez con la IA. Los niños podrán usar esta herramienta para tareas como resolver dudas escolares, crear historias imaginativas o explorar conceptos educativos, todo desde dispositivos Android. Google asegura que los datos generados por los menores no se utilizarán para entrenar sus modelos de IA, priorizando la privacidad.

Sin embargo, la compañía es transparente sobre las limitaciones de Gemini. En correos enviados a los padres, advierte que la IA puede cometer errores y que los niños podrían toparse con contenido no deseado, aunque se han implementado filtros de seguridad. Además, Google recomienda a los padres educar a sus hijos sobre la naturaleza no humana de Gemini y la importancia de no compartir información personal.

Este lanzamiento, que comenzará la próxima semana, ha generado debate. Mientras algunos ven a Gemini como un aliado educativo, otros, incluidos expertos en seguridad infantil, advierten sobre los riesgos de exponer a los menores a tecnologías emergentes sin salvaguardas completas. Con Family Link, Google busca equilibrar innovación y responsabilidad, pero la pregunta persiste: ¿es la IA adecuada para los niños?

La estrategia de Google no solo amplía el alcance de Gemini, sino que refuerza su competencia con otros gigantes de la IA, como OpenAI. Al integrar su tecnología en más dispositivos y audiencias, la compañía de Mountain View apuesta por un futuro donde la IA sea omnipresente, incluso en las manos de los más pequeños, siempre con los padres como guardianes.

