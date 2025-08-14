Cuáles son los empleos en riesgo de ser reemplazados por la IA, según Microsoft

Microsoft ha publicado un análisis que destaca las profesiones más expuestas a ser sustituidas por la inteligencia artificial (IA) en el corto plazo. A medida que la tecnología avanza, es esencial que tanto empleados como empresas se preparen para posibles transformaciones en el ámbito laboral.

Según el informe, los roles que implican tareas repetitivas y rutinarias se encuentran entre los más vulnerables a la automatización. Dada la capacidad de la IA para aprender y realizar estas funciones de manera eficiente, se estima que un porcentaje considerable de estos empleos podría ser tomado por máquinas en los próximos años.

Entre las profesiones que corren mayor riesgo se encuentran aquellas vinculadas a la administración de datos y la atención al cliente, donde la IA ya está desempeñando un papel significativo. Asimismo, los trabajos que requieren un análisis extenso de datos también están en la lista, ya que los algoritmos avanzados pueden procesar información a una velocidad y precisión que superan las capacidades humanas.

No obstante, el informe aclara que no todas las profesiones corren el mismo riesgo. Los trabajos que requieren creatividad, habilidades interpersonales y pensamiento crítico son menos susceptibles a ser reemplazados. Por esta razón, se aconseja a los trabajadores que busquen fortalecer sus capacidades en estas áreas y que se adapten a las nuevas tecnologías emergentes para mantener su relevancia en un entorno laboral cambiante.

A medida que la inteligencia artificial continúa su evolución, es fundamental que empleadores y empleados se mantengan informados sobre las tendencias del mercado y se ajusten a esta nueva realidad. La formación continua y la actualización de habilidades se convertirán en elementos clave para enfrentar los desafíos que traerá la automatización.