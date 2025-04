A 20 años del primer video en YouTube, la plataforma que revolucionó internet

FOTO: "Me at the zoo", el primer video que se publicó en YouTube el 23 de abril de 2005.

A las 20:27 horas del 23 de abril de 2005, se produjo un hito en la historia de internet. Ese día, Jawed Karim, uno de los cofundadores de YouTube, subió el primer video a la plataforma, titulado "Me at the Zoo" ("Yo en el zoológico").

Este breve clip de 18 segundos, grabado en el zoológico de San Diego, mostraba a Karim frente a unos elefantes mientras comentaba sobre las características de sus trompas.

Este video no solo marcó el inicio de YouTube, sino que también estableció las bases para una transformación en la manera en que las personas comparten y consumen contenido audiovisual en línea.

Con más de 355 millones de reproducciones hoy en día, el video se considera un símbolo del nacimiento de YouTube, que en sus inicios carecía de contenido.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En el clip, Karim hablaba directamente a la cámara, un estilo que podría considerarse precursor de los blogs actuales. "Bueno, estamos delante de unos elefantes. Lo mejor es que tienen unas grandes, grandes, grandes trompas. Y no hay mucho más que decir", expresó en un tono casual.

YouTube fue creado en febrero de 2005 por Karim, Steve Chen y Chad Hurley. Sin embargo, fue dos meses después cuando se subió el primer video a la plataforma.

Aunque Karim fue el primero en cargar un video, su participación en el proyecto fue limitada en comparación con la de sus socios. Decidió actuar solo como asesor técnico, ya que no confiaba del todo en el potencial de crecimiento de la plataforma.



Así se veía YouTube en 2005.

Esta decisión tuvo repercusiones significativas cuando, en octubre de 2006, Google adquirió YouTube por 1.650 millones de dólares. En ese momento, Karim recibió una menor cantidad de acciones en comparación con Chen y Hurley, quienes eran los principales accionistas. A pesar de esto, su contribución inicial es recordada como fundamental para el desarrollo de la plataforma.

La creación de YouTube fue objeto de debate entre sus fundadores. Karim sostiene que la idea original surgió de su deseo de crear un sitio web que permitiera a las personas subir videos relacionados con subastas en línea. Al observar que los usuarios comenzaban a compartir imágenes de su vida cotidiana, decidió transformar el concepto en una plataforma dedicada exclusivamente a videos.

Sin embargo, Chen y Hurley ofrecieron una versión diferente. Según ellos, la idea de YouTube nació durante una cena en la que grabaron un video y luego enfrentaron dificultades para compartirlo con sus amigos. Esta experiencia les llevó a concebir la necesidad de una plataforma como YouTube, incorporando a Karim al proyecto posteriormente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/



En 2009, YouTube cambió su diseño y así se veía por ese entonces.

Independientemente de cuál sea la versión más precisa, lo cierto es que los tres fundadores lograron concretar la creación de YouTube en febrero de 2005. Desde entonces, la plataforma evolucionó hasta convertirse en uno de los sitios web más visitados del mundo.

En los 20 años transcurridos desde la publicación de "Me at the Zoo", YouTube experimentó un crecimiento notable. Actualmente, se suben a la plataforma 500 horas de video por minuto, lo que refleja su impacto en la cultura digital.

Hoy en día, YouTube está disponible en 100 países y ofrece contenido en 80 idiomas diferentes, convirtiéndose en una herramienta global para la comunicación y el entretenimiento. Además, la plataforma no solo permite a los usuarios compartir videos, sino que también ofrece opciones de monetización para los creadores de contenido.

Entre las funciones más recientes, se destaca la posibilidad de editar videos directamente en la plataforma, una herramienta que facilita el trabajo de los creadores. Según Neal Mohan, director de Producto, "los creadores de YouTube son el corazón y el alma de la plataforma, y queremos que siempre puedan cumplir sus objetivos creativos más ambiciosos".



La versión de YouTube para celulares, en 2009.

/Inicio Código Embebido/

Tecnología Carrera por la IA. Por qué Google DeepMind paga por no trabajar La empresa ofrece un año de salario sin trabajar a empleados clave, pero con cláusulas de no competencia que los atan, frenando su carrera en la feroz batalla por la IA.

/Fin Código Embebido/

Otra innovación significativa fue la incorporación de las transmisiones en vivo, cuya popularidad se disparó en los últimos años. Según un informe publicado en el blog de YouTube, las transmisiones en vivo se triplicaron entre enero de 2020 y diciembre de 2021. Además, se espera la implementación de una nueva función que permitirá a los creadores realizar transmisiones en vivo colaborativas, fomentando una mayor interacción con sus audiencias.

El impacto de YouTube en la sociedad moderna es innegable. Lo que comenzó como un video de 18 segundos en un zoológico se transformó en una plataforma que conecta a millones de personas en todo el mundo. Desde tutoriales y documentales hasta transmisiones en vivo y contenido educativo, YouTube redefinió la forma en que las personas acceden a la información y el entretenimiento.

A 20 años de su lanzamiento, "Me at the Zoo" es un recordatorio del humilde comienzo de una plataforma que cambió para siempre el panorama digital.

Con millones de usuarios activos y una influencia global, YouTube continúa evolucionando, adaptándose a las necesidades de sus creadores, espectadores y usuarios, consolidándose como un pilar fundamental de la era digital.



Este era el diseño de YouTube en 2013.

/Inicio Código Embebido/

Tecnología Mayor protección. Instagram desplegó la IA para atrapar a quienes mienten en sus perfiles La nueva inteligencia artificial de Instagram detecta si los usuarios ocultan su edad, ajustando automáticamente las cuentas de adolescentes para protegerlos con restricciones más estrictas. ¿Cómo lo hace y qué significa para los usuarios?

/Fin Código Embebido/