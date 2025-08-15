Viernes no laborable: así funcionarán los servicios municipales en Rosario

En el marco del feriado por el aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, que se conmemora el 17 de agosto, y la jornada no laborable con fines turísticos del viernes 15, la Municipalidad de Rosario informó cómo operarán los distintos servicios durante el fin de semana largo.

En Salud Pública, se garantizarán las guardias en hospitales municipales, el Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña. El SIES (107) atenderá urgencias y emergencias, mientras que los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados, reprogramándose los turnos. Los centros municipales de Distrito tampoco abrirán, aunque se podrán realizar trámites online en rosario.gob.ar o por MuniBot.

La recolección de residuos funcionará normalmente, con el pedido a los vecinos de sacar la basura en los horarios correspondientes. Los cementerios La Piedad y El Salvador abrirán de 7 a 18, y tanto ellos como el crematorio municipal realizarán inhumaciones y trámites inmediatos. En transporte, el TUP circulará con horario de día medio festivo el viernes 15, mientras que el sábado y domingo lo hará con el esquema habitual de fin de semana. Taxis y remises trabajarán normalmente, el Centro de Atención al Usuario SUBE en la Terminal de Ómnibus estará abierto de 8 a 19:30, y los carriles exclusivos no funcionarán el viernes, salvo el Metrobus norte.

El sistema Mi bici tu bici estará disponible las 24 horas, al igual que el Teléfono Verde (0800-444-0420) y el Contacto Violeta (341-5781509). Por su parte, el Mercado del Patio abrirá en sus horarios habituales: de 9 a 21 los comercios y hasta las 24 los locales gastronómicos.