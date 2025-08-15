Rosario amaneció con frío intenso y cielo despejado

En Rosario, la jornada de este viernes 15 de agosto comenzó con temperaturas muy bajas: a las 5 de la mañana, el termómetro marcaba 4,9°C, con una sensación térmica de apenas 1,7°C. El cielo se presenta despejado, la humedad alcanza el 89% y el viento sopla desde el este a 15 km/h, según datos del Servicio de Hidrografía Naval. La presión atmosférica es de 1025,8 hPa y la visibilidad es óptima, con 15 kilómetros.

Para el resto del día, se espera que el cielo se mantenga mayormente algo nublado, sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura máxima alcanzará los 15°C durante la tarde, mientras que por la noche descenderá a 10°C. El viento, de intensidad moderada, se orientará al noreste y este, con velocidades de entre 7 y 22 km/h, sin ráfagas significativas previstas.

El pronóstico extendido anticipa un fin de semana fresco pero estable, con mínimas de 6°C el sábado y 7°C el domingo, y máximas que oscilarán entre 15°C y 18°C. A partir del lunes, el ingreso de aire más templado elevará las temperaturas, con mínimas superiores a 10°C y máximas cercanas a los 20°C, manteniendo el cielo mayormente despejado y sin lluvias a la vista.