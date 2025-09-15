Video: fue confundido con un ladrón, lo ataron a un auto y lo arrastraron
El video se viralizó en las redes sociales. “¡Pará, cortala ya amigo!”, exclamaba el hombre mientras era arrastrado en el pavimento.
15/09/2025 | 16:07Redacción Cadena 3
Vecinos confundieron a un hombre con un supuesto ladrón que intentó robarle a una mujer, lo ataron a un auto y lo arrastraron en la localidad bonaerense de San Justo.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la víctima, cuya identificación es Sergio Saccone, fue reducida por los transeúntes en la intersección de las calles Charrúa y Montañeses, partido de La Matanza.
Los vecinos luego le ataron las piernas con una soga a un Renault Duster y lo arrastraron en el pavimento para dar la vuelta manzana.
“¡Pará, cortala ya amigo!”, exclama el hombre mientras es filmado por los testigos que manifiestan su sorpresa por la situación.
La Policía concurrió al lugar, observó a Saccone que sufrió severas heridas, al tiempo que se retiró por sus propios medios.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en San Justo? Un hombre fue confundido con un ladrón y arrastrado por un auto.
¿Quién es la víctima? Se identificó como Sergio Saccone.
¿Dónde sucedió el hecho? En la intersección de Charrúa y Montañeses en San Justo.
¿Cuándo sucedió el incidente? Ocurrió el lunes 15 de septiembre de 2025.
¿Cómo reaccionaron los vecinos? Lo ataron a un auto y lo arrastraron en el pavimento mientras filmaban.
[Fuente: Noticias Argentinas]