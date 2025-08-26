Una niña intentó cruzar la ruta y fue atropellada por un camión: está grave
El hecho tuvo lugar este martes en Malvinas Argentinas, Córdoba, en la ruta 88, a la altura del kilómetro 714. La menor sufrió un traumatismo de cráneo grave y fracturas de miembros inferiores.
26/08/2025 | 17:11Redacción Cadena 3
FOTO: Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)
Una menor de 12 años resultó gravemente herida este martes en la localidad de Malvinas Argentinas, departamento Colón, tras ser embestida por un camión en la ruta 88, a la altura del kilómetro 714.
Según informó la Policía de Córdoba, el hecho ocurrió cerca de las 13, cuando la niña descendió de un colectivo e intentó cruzar la ruta. En ese momento fue alcanzada por el vehículo de carga, conducido por un joven de 24 años.
La víctima sufrió un traumatismo de cráneo grave y fracturas de miembros inferiores siendo trasladada de urgencia por un servicio de emergencias al Hospital de Niños de Córdoba.
La menor se encuentra internada en terapia intensiva, en estado crítico y con pronóstico reservado.
Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el accidente.
Informe de Gonzalo Carrasquera.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una menor de 12 años fue embestida por un camión en la ruta 88.
¿Quiénes están involucrados? La víctima es una niña de 12 años y el conductor del camión tiene 24 años.
¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió este martes cerca de las 13.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? En la localidad de Malvinas Argentinas, departamento Colón, en la ruta 88.
¿Cómo se encuentra la víctima? La niña sufrió un traumatismo de cráneo severo y fue trasladada al Hospital de Niños de Córdoba.