En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Una niña intentó cruzar la ruta y fue atropellada por un camión: está grave

El hecho tuvo lugar este martes en Malvinas Argentinas, Córdoba, en la ruta 88, a la altura del kilómetro 714. La menor sufrió un traumatismo de cráneo grave y fracturas de miembros inferiores.

26/08/2025 | 17:11Redacción Cadena 3

FOTO: Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)

  1.

    Audio. Una niña intentó cruzar la ruta y fue atropellada por un camión: está grave

    Viva la Radio

    Episodios

Una menor de 12 años resultó gravemente herida este martes en la localidad de Malvinas Argentinas, departamento Colón, tras ser embestida por un camión en la ruta 88, a la altura del kilómetro 714.

Según informó la Policía de Córdoba, el hecho ocurrió cerca de las 13, cuando la niña descendió de un colectivo e intentó cruzar la ruta. En ese momento fue alcanzada por el vehículo de carga, conducido por un joven de 24 años.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La víctima sufrió un traumatismo de cráneo grave y fracturas de miembros inferiores siendo trasladada de urgencia por un servicio de emergencias al Hospital de Niños de Córdoba

La menor se encuentra internada en terapia intensiva, en estado crítico y con pronóstico reservado.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Informe de Gonzalo Carrasquera.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una menor de 12 años fue embestida por un camión en la ruta 88.

¿Quiénes están involucrados? La víctima es una niña de 12 años y el conductor del camión tiene 24 años.

¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió este martes cerca de las 13.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En la localidad de Malvinas Argentinas, departamento Colón, en la ruta 88.

¿Cómo se encuentra la víctima? La niña sufrió un traumatismo de cráneo severo y fue trasladada al Hospital de Niños de Córdoba.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho