Una niña intentó cruzar la ruta y fue atropellada por un camión: está grave

Una menor de 12 años resultó gravemente herida este martes en la localidad de Malvinas Argentinas, departamento Colón, tras ser embestida por un camión en la ruta 88, a la altura del kilómetro 714.

Según informó la Policía de Córdoba, el hecho ocurrió cerca de las 13, cuando la niña descendió de un colectivo e intentó cruzar la ruta. En ese momento fue alcanzada por el vehículo de carga, conducido por un joven de 24 años.

La víctima sufrió un traumatismo de cráneo grave y fracturas de miembros inferiores siendo trasladada de urgencia por un servicio de emergencias al Hospital de Niños de Córdoba.

La menor se encuentra internada en terapia intensiva, en estado crítico y con pronóstico reservado.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Informe de Gonzalo Carrasquera.