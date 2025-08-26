Detienen a dos hombres por iniciar un incendio: uno era bombero voluntario

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas en la zona de Embalse, cerca del nacimiento del río Tercero, acusados de iniciar un fuego en un área no habilitada en plena emergencia ambiental por riesgo extremo de incendios. Lo que más llamó la atención del caso es que uno de los aprehendidos resultó ser integrante del cuartel de Bomberos Voluntarios local.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, los individuos habrían encendido una fogata mientras pescaban, presuntamente para calentarse y preparar un asado. El humo alertó a vecinos de la zona, quienes dieron aviso a la Policía. Al llegar, efectivos constataron la presencia de las llamas y procedieron a la detención de ambos hombres.

El vocero del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Roberto Schreiner, confirmó el hecho y lamentó la imprudencia. “Se trató de una acción prohibida por la normativa vigente. Más allá de que no hubo un incendio de magnitud, el riesgo era alto y uno de los involucrados era bombero. La ley es clara: nadie puede encender fuego en estas condiciones, y corresponde que se aplique la sanción”, señaló en diálogo con Cadena 3.

Desde el cuartel de Embalse emitieron un comunicado en el que expresaron su pesar por lo ocurrido y aseguraron que aguardarán el accionar de la Justicia para tomar medidas internas respecto al voluntario implicado.

El incidente se produce en un contexto de extrema vulnerabilidad ambiental en Córdoba, donde la sequía y las altas temperaturas potencian la posibilidad de focos ígneos de rápida propagación. En lo que va de la temporada, ya se registraron múltiples episodios que demandaron un fuerte despliegue de brigadistas y aviones hidrantes.

Ambos detenidos fueron trasladados a la comisaría local, acusados de infringir el Código de Convivencia Ciudadana. La Justicia deberá definir en las próximas horas su situación procesal.

Las autoridades provinciales reiteraron el llamado a la responsabilidad ciudadana y recordaron que está absolutamente prohibido encender fuego en zonas rurales o serranas. “Un descuido puede transformarse en una catástrofe ambiental”, advirtieron.

Informe de Gonzalo Carrasquera.