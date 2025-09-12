Un patrullero atropelló a una moto en Echesortu
El choque tuvo lugar en la zona de Avellaneda y Mendoza. El motociclista solo sufrió heridas leves.
12/09/2025 | 07:54Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El patrullero y la moto a la que se llevó puesta.
Un accidente de tránsito se reportó en la intersección de Avellaneda y Mendoza, involucrando un patrullero de la Policía de la provincia y una motocicleta. En principio, el motociclista se encuentra fuera de peligro, con heridas leves.
El siniestro ocurrió en la mañana de este viernes, cerca de las 7, y se ha confirmado que el patrullero presenta un golpe en la parte delantera, lo que sugiere que la motocicleta pudo haber perdido el control tras el impacto.
Las autoridades cortaron temporalmente el tránsito en Mendoza a la altura de Río de Janeiro y en Avellaneda, lo que ha generado congestión vehicular transitoria. La Policía de Investigaciones (PDI) se presentó en el sitio para realizar las pericias correspondientes.
Informe de Juan Cruz Albergoli.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la intersección de Avellaneda y Mendoza? Un accidente de tránsito involucrando un patrullero de la Policía y una motocicleta.
¿Quiénes estuvieron involucrados en el accidente? Un patrullero de la Policía de la provincia y un motociclista.
¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió el viernes por la mañana, cerca de las 7.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la intersección de Avellaneda y Mendoza.
¿Cómo se encuentra el motociclista tras el accidente? El motociclista se encuentra fuera de peligro, con heridas leves.
¿Por qué se cortó el tránsito en la zona? Las autoridades cortaron el tránsito para realizar las pericias correspondientes tras el accidente.