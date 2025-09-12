Un patrullero atropelló a una moto en Echesortu

FOTO: El patrullero y la moto a la que se llevó puesta.

Un accidente de tránsito se reportó en la intersección de Avellaneda y Mendoza, involucrando un patrullero de la Policía de la provincia y una motocicleta. En principio, el motociclista se encuentra fuera de peligro, con heridas leves.

El siniestro ocurrió en la mañana de este viernes, cerca de las 7, y se ha confirmado que el patrullero presenta un golpe en la parte delantera, lo que sugiere que la motocicleta pudo haber perdido el control tras el impacto.

Las autoridades cortaron temporalmente el tránsito en Mendoza a la altura de Río de Janeiro y en Avellaneda, lo que ha generado congestión vehicular transitoria. La Policía de Investigaciones (PDI) se presentó en el sitio para realizar las pericias correspondientes.

Informe de Juan Cruz Albergoli.