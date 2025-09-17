FOTO: Un hombre detenido acusado de abuso sexual de menores en Córdoba

Un hombre fue detenido acusado de abuso sexual de menores en la provincia de Córdoba. El arresto se logró tras identificar a tres víctimas, todas menores de 18 años.

La Policía provincial comunicó a través de sus redes sociales que en las últimas horas se logró la captura de un hombre por delitos contra la integridad sexual.

Según la acusación, el sujeto es investigado por abuso sexual gravemente ultrajante, suministro de material pornográfico y promoción de la corrupción agravada por la edad de las víctimas.

El procedimiento de captura ocurrió en la zona sur de la capital cordobesa y estuvo a cargo del Departamento de Protección de las Personas, a cargo de Ingrid Vago.

Se espera que en las próximas horas el sujeto sea indagado y continúe la investigación para saber si hay más víctimas.