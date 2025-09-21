Un gendarme que trabajaba en Uber repelió un asalto e hirió a dos sospechosos

FOTO: Uno de los heridos está en el HECA, la Fiscalía dio intervención al PDI

Un efectivo de Gendarmería Nacional que trabajaba como chofer de Uber hirió a dos personas que intentaron asaltarlo en la madrugada de este domingo 21 de septiembre en la zona de Cabín 9, en el oeste de Rosario.

El hecho se produjo cerca de las 0.20 en inmediaciones de Julio Vanzo y las vías. El gendarme, identificado como Juan Carlos A., de 45 años, trasladaba a una pareja cuando el hombre que iba en el asiento trasero lo amenazó con un arma y le robó el celular y la billetera. Al descender del vehículo, la mujer incitó a su acompañante a disparar. En ese momento, el conductor se identificó como personal de Gendarmería y repelió el ataque con su arma reglamentaria.

Los heridos fueron identificados como Daiana A., de 29 años, y Emanuel E., de 30. La mujer sufrió lesiones de arma de fuego en el tórax y en una mano, quedó internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y fue intervenida quirúrgicamente. Su estado es delicado. El hombre ingresó al Hospital Centenario con heridas de bala en el brazo, muslo y glúteo, además de un corte en la frente.

La Policía de Investigaciones secuestró en el lugar un arma de aire comprimido que habría sido utilizada en el hecho. La Fiscalía de Flagrancia ordenó el secuestro de los elementos y dispuso inicialmente que el gendarme fuera trasladado a la Comisaría 32ª.

Horas más tarde, el fiscal interviniente resolvió que el efectivo recuperara la libertad sin formación de causa y con devolución de sus pertenencias y el vehículo. En tanto, Emanuel E. y Daiana A. quedaron detenidos bajo la imputación de tentativa de robo calificado por el uso de un arma de utilería.