Sociedad

Un adolescente de 13 años fue acuchillado por su primo de 12 y se encuentra grave

La víctima fue operada en el Hospital Materno Infantil. El agresor es inimputable.

15/08/2025 | 15:58Redacción Cadena 3

FOTO: Un adolescente de 13 años fue acuchillado por su primo de 12 y se encuentra grave

Un adolescente de 13 años fue apuñalado por su primo de 12 en la ciudad balnearia de Mar del Plata y se encuentra internado en grave estado.

Ambos menores comenzaron a discutir en la vivienda de su abuela, el atacante agarró un cuchillo de la cocina y le asestó una puñalada en el abdomen a la víctima.

El damnificado fue derivado de emergencia al Hospital Materno Infantil, donde recibió una intervención quirúrgica a causa de la herida y permanecía alojado en la terapia intensiva a raíz de que tenía un intestino perforado, según informó el portal del diario La Capital.

El Fuero de Responsabilidad Juvenil intervino en la investigación caratulada como “lesiones graves” y pidió distintas pericias a fin de establecer las circunstancias del hecho, al tiempo que solicitó la elaboración de un informe interdisciplinario.

El niño de 12 años es inimputable al ser un menor de edad.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con el adolescente? Un adolescente de 13 años fue apuñalado por su primo durante una discusión.

¿Dónde sucedió el hecho? En la ciudad balnearia de Mar del Plata.

¿Cuál es el estado de salud de la víctima? Se encuentra en grave estado tras ser operado por una herida en el abdomen.

¿Qué autoridad intervino en el caso? El Fuero de Responsabilidad Juvenil se hizo cargo de la investigación.

¿Por qué el agresor no enfrenta cargos? El niño de 12 años es inimputable por ser menor de edad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

