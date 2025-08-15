FOTO: Un adolescente de 13 años fue acuchillado por su primo de 12 y se encuentra grave

Un adolescente de 13 años fue apuñalado por su primo de 12 en la ciudad balnearia de Mar del Plata y se encuentra internado en grave estado.

Ambos menores comenzaron a discutir en la vivienda de su abuela, el atacante agarró un cuchillo de la cocina y le asestó una puñalada en el abdomen a la víctima.

El damnificado fue derivado de emergencia al Hospital Materno Infantil, donde recibió una intervención quirúrgica a causa de la herida y permanecía alojado en la terapia intensiva a raíz de que tenía un intestino perforado, según informó el portal del diario La Capital.

El Fuero de Responsabilidad Juvenil intervino en la investigación caratulada como “lesiones graves” y pidió distintas pericias a fin de establecer las circunstancias del hecho, al tiempo que solicitó la elaboración de un informe interdisciplinario.

El niño de 12 años es inimputable al ser un menor de edad.