Tres rugbiers de Rosario salvaron la vida de un hombre con maniobras de RCP

Tres jóvenes jugadores de rugby del club Universitario de Rosario se convirtieron en protagonistas de un acto solidario que terminó salvándole la vida a un hombre. La noche del jueves, mientras circulaban en auto por la zona de Ocampo y Francia, vieron a una persona tendida en la vereda, acompañada por su hija y en evidente estado de emergencia.

Se trataba de un vecino de unos 55 años que había sufrido un paro cardíaco en la puerta de su casa. Los muchachos —identificados como Ciro, Nacho y Simón— detuvieron el vehículo y acudieron de inmediato a ayudar. Ciro, de 18 años, estudiante de Educación Física y capacitado en primeros auxilios por la Cruz Roja, comenzó las maniobras de RCP.

“El hombre había dejado de dar signos de vida. No respiraba, no reaccionaba. Le hice la técnica de RCP y en un momento volvió a respirar. Creo que fue lo que le salvó la vida”, relató Ciro.

Según contaron, la víctima acababa de regresar del gimnasio y su familia estaba en shock. Mientras uno de los jóvenes estacionaba el auto, los otros se acercaron a asistirlo, pidieron instrucciones a personal médico por teléfono y coordinaron la asistencia hasta que llegó la ambulancia del SIES.

El hombre fue estabilizado en el lugar y trasladado a un centro de salud, donde se recupera fuera de peligro. “Son maniobras que pueden cambiar una vida”, coincidieron los tres.