Sociedad

Tras idas y vueltas, confirmaron que se hace la peregrinación a San Nicolás

La Iglesia de Rosario confirmó que el evento se desarrollará los días 13 y 14 de septiembre, luego de que un anuncio inicial de suspensión generara controversia por la seguridad.    

14/08/2025 | 20:15Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Archivo. Multitudinaria procesión en San Nicolás.

La tradicional Peregrinación Rosario-San Nicolás finalmente se llevará a cabo los días 13 y 14 de septiembre de 2025, luego de que la Iglesia local diera marcha atrás con su decisión inicial de suspender el evento por cuestiones de seguridad.

El conflicto surgió cuando los organizadores anunciaron la postergación, argumentando que el gobierno provincial no podía garantizar el operativo de seguridad necesario debido a la coincidencia con los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar), que también se realizarán en Rosario en septiembre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, el Ejecutivo santafesino salió al cruce de esa versión. En un comunicado oficial, aseguró que "nunca se expresó que no se cumpliría con el servicio de seguridad" y destacó que la peregrinación, como otros eventos masivos, ya estaba contemplada en la planificación anual.

Frente a este escenario, la Arquidiócesis de Rosario emitió un nuevo mensaje en el que confirmó la realización de la peregrinación y pidió disculpas por la confusión generada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Con profundo agradecimiento a Dios y a la Virgen María, anunciamos que todo está resuelto y seguimos adelante", expresó el texto, que también destacó el apoyo de la comunidad y distintas instituciones para hacer posible el evento.

El comunicado finalizó con una invitación a vivir "esta gran experiencia de fe" los días 13 y 14 de septiembre, asegurando que será "un momento de gracia y encuentro" para los miles de devotos que año a año participan de la caminata religiosa.

