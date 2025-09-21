En vivo

Godoy Cruz vs. Instituto

Argentina

Rosario Central vs. Talleres

Argentina

Rosario Central vs. Talleres

Rosario

Colón vs. Dep. Morón

Santa Fe

Godoy Cruz vs. Instituto

Mendoza

Fernanda y Fernando

Pato Bon

La última muerte de Nora

La mesa de café

La otra mirada

El dato confiable

3x1=4

La quinta pata del gato

Cuadro de Situación

80 años del Cuarteto

Nazareno Cruz y el Lobo

La Chacarera, el latido del monte

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Sociedad

Susto: avión de Ethiopian Airlines se declaró en emergencia en La Matanza

El avión llegó con una demora de 30 minutos, y ese mismo equipo operó luego el vuelo ET507 con destino a Addis Abeba.

21/09/2025 | 16:36Redacción Cadena 3

FOTO: Susto: avión de Ethiopian Airlines se declaró en emergencia en La Matanza

Un avión de Ethiopian Airlines que viajaba de San Pablo a Buenos Aires se declaró en emergencia por "mínimo de combustible" y sobrevoló varias localidades de La Matanza a solo 215 metros de altura, hasta poder llegar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La situación, que activó de inmediato los protocolos de seguridad de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), ocurrió este sábado en la noche cuando el vuelo ET506 se acercaba a su destino.

El vuelo, un Boeing 777-260 (LR) que despegó del Aeropuerto de San Pablo-Guarulhos, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 20:59 horas, con una demora de 30 minutos, según informó la aerolínea. El mismo avión operó posteriormente el vuelo de regreso a Adís Abeba, capital de Etiopía.

Según datos de Flight Radar 24, el avión sobrevoló a muy baja altura varias localidades de la provincia de Buenos Aires, como La Plata, Las Flores y Lobos. El punto más cercano al suelo ocurrió en La Matanza, donde la aeronave descendió hasta 213,36 metros de altura.

Ante la emergencia, los equipos de salvamento y control terrestre se desplegaron de inmediato para garantizar la seguridad de la operación. Afortunadamente, el aterrizaje se concretó sin mayores dificultades, y tanto los pasajeros como la tripulación y las operaciones del aeropuerto estuvieron a salvo en todo momento.

Lectura rápida

¿Qué avión se declaró en emergencia? Un avión de Ethiopian Airlines que viajaba de San Pablo a Buenos Aires.

¿Por qué se declaró en emergencia? Por "mínimo de combustible" durante el vuelo.

¿Cuándo ocurrió la emergencia? Este sábado en la noche, antes de aterrizar.

¿Dónde sobrevoló el avión? Sobre varias localidades de La Matanza, a baja altura.

¿Cómo fue el aterrizaje? Se concretó sin mayores dificultades y con seguridad para todos a bordo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

