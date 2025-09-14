En vivo

Sociedad

Suspenden la jornada final del festival aéreo tras la tragedia en Bell Ville

El hecho ocurrió este sábado por la tarde. Murieron dos personas y la fiscalía trabaja en la zona. 

14/09/2025 | 10:50Redacción Cadena 3

FOTO: Festival aéreo de Bell Ville. (X)

La Junta de Seguridad en el Transporte continúa trabajando en Bell Ville, bajo supervisión del juzgado y la fiscalía federal de la ciudad, para esclarecer el accidente que ayer se cobró la vida de dos personas en el Aeroclub local.

El hecho ocurrió cuando un avión biplaza experimental de acrobacia, perteneciente a visitantes de Villa Cañás, provincia de Santa Fe, localidad ubicada a 250 kilómetros de Bell Ville, entró en pérdida al momento del despegue, impactó contra el suelo y se incendió, provocando la muerte inmediata de sus ocupantes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las víctimas fueron identificadas como Mariano Latuf Ceballos y Ricardo “El Pampa” Ferrer, este último muy reconocido y querido en el ambiente aeronáutico pampeano.

En señal de respeto y duelo, la comisión directiva del Aeroclub resolvió suspender la jornada de este domingo, que marcaba el cierre del festival aéreo iniciado el sábado y que había despertado gran expectativa en la región.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Bell Ville? Un accidente aéreo cobró la vida de dos personas en el Aeroclub local.

¿Quiénes fueron las víctimas? Las víctimas fueron Mariano Latuf Ceballos y Ricardo “El Pampa” Ferrer.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió ayer durante el despegue del avión.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? El accidente tuvo lugar en el Aeroclub de Bell Ville.

¿Por qué se suspendió el festival aéreo? La comisión directiva del Aeroclub suspendió el festival en señal de respeto y duelo por las víctimas.

