Suspenden la jornada final del festival aéreo tras la tragedia en Bell Ville

La Junta de Seguridad en el Transporte continúa trabajando en Bell Ville, bajo supervisión del juzgado y la fiscalía federal de la ciudad, para esclarecer el accidente que ayer se cobró la vida de dos personas en el Aeroclub local.

El hecho ocurrió cuando un avión biplaza experimental de acrobacia, perteneciente a visitantes de Villa Cañás, provincia de Santa Fe, localidad ubicada a 250 kilómetros de Bell Ville, entró en pérdida al momento del despegue, impactó contra el suelo y se incendió, provocando la muerte inmediata de sus ocupantes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las víctimas fueron identificadas como Mariano Latuf Ceballos y Ricardo “El Pampa” Ferrer, este último muy reconocido y querido en el ambiente aeronáutico pampeano.

En señal de respeto y duelo, la comisión directiva del Aeroclub resolvió suspender la jornada de este domingo, que marcaba el cierre del festival aéreo iniciado el sábado y que había despertado gran expectativa en la región.