Cayó un avión en el festival aéreo de Bell Ville: murieron dos personas

Un avión que se encontraba en el festival aéreo de Bell Ville cayó en un fuerte accidente.

La caída de la aeronave habría dejado un saldo de dos fallecidos. Las víctimas del accidente eran oriundas de Villa Cañas y habían llegado para participar en un festival aéreo.

El fiscal de instrucción de Bell Ville, Nicolás Gambini, se encuentra a cargo de preservar la zona mientras se espera la llegada de la fiscal federal, dado que el aeroclub es un ámbito de jurisdicción federal.

Los primeros informes indican que el incidente ocurrió en la cabecera de la pista. Un avión que intentaba despegar entró en pérdida, lo que los pilotos suelen denominar como un 'panzazo', y posteriormente se prendió fuego.

El secretario penal Juan Almada y la fiscal federal Virginia Miguel Carmona, junto a la Junta de Seguridad del Transporte, se encuentran en la escena del accidente. La investigación está a cargo de la Justicia Federal, luego de que el fiscal de instrucción, Gambini, preservara el lugar para el análisis correspondiente.

Informe de Federico Haldemann.