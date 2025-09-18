En vivo

Sociedad

Siniestro fatal en San Lorenzo: un muerto y heridos tras el impacto de un tren

Fue identificado y es oriundo de Rosario (54 años). Iba en un auto que fue embestido por la formación. Hubo otros heridos que recibieron asistencia médica.       

18/09/2025 | 18:54Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Siniestro fatal en San Lorenzo: un hombre murió tras ser embestido por un tren.

FOTO: Siniestro fatal en San Lorenzo: un hombre murió tras ser embestido por un tren.

Un trágico siniestro ocurrió este jueves en la ciudad de San Lorenzo, cuando un automóvil fue arrollado por una formación ferroviaria en el cruce de las vías y la calle Berón de Astrada.

Como consecuencia del impacto, falleció un hombre de 54 años, identificado como Adalberto Orellano, oriundo de Rosario.

El vehículo involucrado, un Ford Focus blanco, transportaba a cuatro personas en total. Al momento del siniestro, era conducido por una mujer de la localidad de Ricardone, quien iba acompañada por dos personas más y la víctima fatal.

Los tres sobrevivientes lograron salir del vehículo por sus propios medios y fueron atendidos por los servicios médicos en el lugar. La formación ferroviaria, que se dirigía hacia la terminal T6, era operada por un maquinista perteneciente a la empresa NCA (Nuevo Central Argentino).

La causa fue caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de la Comisaría 1ª y el gabinete criminalístico, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho, que aún se encuentra en etapa preliminar de investigación.

