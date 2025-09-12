Secuestran 162 envoltorios de cocaína en una mochila en zona norte de Rosario

Un operativo de Gendarmería Nacional terminó con el secuestro de más de 160 envoltorios de cocaína, un arma de fuego y dineros en efectivo en la zona norte de Rosario. El procedimiento se realizó el jueves por la noche en Anchoris al 1600, como parte del Plan Bandera, el dispositivo de seguridad que despliegan fuerzas federales en los barrios más conflictivos de la ciudad.

Según confirmaron fuentes oficiales, el accionar comenzó alrededor de las 23:15, cuando efectivos del Escuadrón de Seguridad Ciudadana Rosario patrullaban la zona. En ese momento, un hombre advirtió la presencia de los uniformados y escapó a pie, arrojando una mochila que llevaba consigo.

Al revisar el interior de ese bolso, los gendarmes encontraron 162 envoltorios de cocaína listos para su comercialización, un arma de fuego calibre 9 milímetros con cargador colocado, y una suma de 36.000 pesos en efectivo. Todo fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia federal.

/Inicio Código Embebido/

Sociedad Operativo. Rosario: cayeron tres funcionarios del Correo Argentino por millonario desvío Evadían controles aduaneros para encomiendas internacionales. Operaban desde hace más de una década. La PFA allanó las instalaciones y los detuvo. El fiscal Arzubi Calvo lleva la causa.

/Fin Código Embebido/

El procedimiento se dio en un área señalada como “caliente” por los investigadores, debido a los antecedentes de puntos de venta de drogas y hechos de violencia vinculados al narcotráfico. Fuentes cercanas al caso remarcaron que la presencia de Gendarmería en estos corredores barriales responde a la necesidad de reforzar los controles preventivos y desalentar la actividad delictiva en sectores críticos de Rosario.

El operativo se enmarca dentro del Plan Bandera, la estrategia conjunta que coordina Nación y Provincia para aumentar la presencia de fuerzas federales en los barrios más castigados por el crimen organizado. Estos despliegues suelen realizarse en horarios nocturnos, donde se multiplica la circulación vinculada al narcomenudeo.

El hombre que se dio a la fuga no pudo ser detenido, pero las autoridades destacaron que el decomiso constituye un golpe a las redes de distribución local de estupefacientes. La causa quedó en manos de la Justicia federal, que definirá los próximos pasos de la investigación.