Rosario: cayeron tres funcionarios del Correo Argentino por millonario desvío

En un operativo que desarticuló una presunta organización ilegal al interior del servicio postal, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo este miércoles a tres funcionarios del Correo Argentino en esta ciudad, acusados de sustraer sistemáticamente encomiendas internacionales del control de la Aduana para entregarlas directamente a sus destinatarios a cambio de un coima.

La maniobra, que según las investigaciones se habría extendido por más de diez años, permitía a los clientes evadir el pazo total de los tributos correspondientes, abonando en su lugar a los funcionarios un "servicio" equivalente al 50% del valor de los impuestos que legalmente deberían haber pagado.

La investigación, a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica de la Unidad Fiscal de Rosario, dirigida por el fiscal Arzubi Calvo, logró establecer el modus operandi de la organización. Los empleados públicos, aprovechando su posición dentro del centro de distribución, identificaban paquetes provenientes del exterior y, en connivencia con destinatarios previamente acordados, los separaban del circuito legal. De este modo, los envíos nunca pasaban por la revisión aduanera, eludiendo por completo la fiscalización y el pago de tasas e impuestos nacionales.

"Se está investigando una organización formada por funcionarios públicos que generó un servicio ilegal. Entendemos que operaba desde hace más de una década y que tenían varias personas —usuarios— que estaban en connivencia y utilizaban este sistema", explicó una fuente judicial close to the case.

En el operativo, ejecutado por la División de Investigaciones Especiales (Duoie) Rosario de la PFA, no solo se procedió a la detención de los tres empleados del correo, sino también de una usuaria del servicio ilegal que habría actuado como intermediaria o destinataria de los envíos desviados.

Los imputados fueron alojados en dependencias policiales y serán llevados en las próximas horas a audiencia de imputación y formalización de la investigación, que estará a cargo del juez de Garantías Eduardo Rodrigues da Cruz. La magistrada Soledad García-Juez también interviene en la causa.

Las pesquisas continúan abiertas para determinar la totalidad de los integrantes de la red, tanto dentro como fuera del Correo Argentino, y cuantificar el perjuicio económico total causado al fisco nacional tras años de operaciones clandestinas. Se prevé que en las próximas horas se realicen nuevas indagatorias y allanamientos.