Se conoce hoy el veredicto del juicio contra el exmarido de Julieta Prandi

FOTO: El veredicto del juicio contra el ex marido de Julieta Prandi se conocerá el miércoles

El veredicto del juicio contra el ex marido de Julieta Prandi por presunto abuso sexual agravado se conocerá este miércoles y el abogado de la actriz afirmó que “deberían condenarlo”.

La audiencia comenzará a las 11 en los Tribunales de Campana, donde se espera la presencia de la conductora junto a su representante legal, así como también a Claudio Contardi acompañado de sus dos defensores, quienes solicitaron la realización de un juicio por jurados populares, pero esa posibilidad fue denegada.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Javier Baños señaló que el empresario “debería ser condenado”: “La lógica indica que va a ser condenado, quiero pensar eso”.

“Jurídicamente una absolución es impensable, lo que se puede discutir es el monto de la pena, por lo que pedimos 50 años porque Contardi no tiene posibilidad de reinserción”, expresó el letrado.

El abogado manifestó que, en el caso de que los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar dicten una pena a la mitad de la sanción solicitada, “te quedás sin recursos” a raíz de que la ex pareja podría apelar: “Si pasa eso, también iríamos a Casación, no queremos que se lo escuche solamente a él”.

El fiscal Christian Fabio peticionó que el imputado reciba 20 años, mientras que la defensa reclamó la absolución.

Por otra parte, sostuvo que Prandi estaba “rota” cuando finalizó la audiencia del viernes: “Está muy angustiada, tiene altibajos, se encuentra medicada y hoy tenía una voz triste”.

Los magistrados resolvieron que Contardi no salga del país hasta que se dictamine la sentencia.

“Los hechos tienen que tener consecuencias. Si no, lo que permitimos se repite”, había dicho Prandi en la puerta del tribunal. Ahora, con las pruebas ya expuestas y los alegatos concluidos, la expectativa está puesta en la sentencia del miércoles.

Una vez que se recuperó, la denunciante manifestó que permanecerá custodiada hasta la semana que viene cuando se conozca el veredicto.

La conductora resaltó que se solicitó la prisión preventiva para Contardi a fin de resguardar su integración física y la de sus hijos, pero los jueces rechazaron el pedido debido a que adelantarían la decisión de la sentencia.

“Lloré desde las tripas, saqué todo mi dolor, este hombre es capaz de hacer cualquier cosa”, lamentó.