FOTO: Santa Fe: un hombre fue detenido por violar e intentar secuestrar a su ex pareja

Un hombre de 53 años fue detenido en las últimas horas en la autopista Rosario-Córdoba por efectivos de la Policía de Santa Fe, tras violar a su expareja durante el trayecto.

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Agencia de Investigaciones sobre trata de personas y violencia de género, departamento Iriondo, junto a personal del Comando Radioeléctrico, detuvo a este sujeto en un procedimiento en el marco de una causa de abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad, amenazas y desobediencia Judicial.

Interviene la Fiscalía a cargo de Beatriz Favret y el Juzgado de Familia del Distrito Judicial número 6 de Juan Pablo Baños.

De acuerdo a la investigación, en la madrugada del 22 de septiembre, un hombre identificado como L. A. M., de 53 años, retiró por la fuerza a su ex pareja de una vivienda en la ciudad santafesina de Cañada de Gómez y la trasladó en un auto Ford Focus gris por la Autopista Rosario-Córdoba.

Durante el trayecto la víctima fue amenazada, golpeada y sometida a un abuso sexual con acceso carnal.

Tras un rápido despliegue, personal de la PDI con apoyo de CRE interceptaron el vehículo en el acceso a la autopista y constataron la presencia de la víctima, que se encontraba en estado de shock y con signos de violencia.

De inmediato, los efectivos detuvieron al agresor en el lugar y secuestraron el Ford Focus.

Por disposición de Fiscalía, el detenido fue alojado en la Alcaidía Mayor URX y quedó a disposición de la Justicia hasta que se realice la audiencia imputativa prevista para este martes.