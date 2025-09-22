Santa Fe: un hombre fue detenido por violar e intentar secuestrar a su ex pareja
El agresor tiene 53 años, retiró por la fuerza a su ex pareja de una vivienda en la ciudad santafesina de Cañada de Gómez y luego la abusó sexualmente.
22/09/2025 | 23:38Redacción Cadena 3
Santa Fe: un hombre fue detenido por violar e intentar secuestrar a su ex pareja
Un hombre de 53 años fue detenido en las últimas horas en la autopista Rosario-Córdoba por efectivos de la Policía de Santa Fe, tras violar a su expareja durante el trayecto.
La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Agencia de Investigaciones sobre trata de personas y violencia de género, departamento Iriondo, junto a personal del Comando Radioeléctrico, detuvo a este sujeto en un procedimiento en el marco de una causa de abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad, amenazas y desobediencia Judicial.
Interviene la Fiscalía a cargo de Beatriz Favret y el Juzgado de Familia del Distrito Judicial número 6 de Juan Pablo Baños.
De acuerdo a la investigación, en la madrugada del 22 de septiembre, un hombre identificado como L. A. M., de 53 años, retiró por la fuerza a su ex pareja de una vivienda en la ciudad santafesina de Cañada de Gómez y la trasladó en un auto Ford Focus gris por la Autopista Rosario-Córdoba.
Durante el trayecto la víctima fue amenazada, golpeada y sometida a un abuso sexual con acceso carnal.
Tras un rápido despliegue, personal de la PDI con apoyo de CRE interceptaron el vehículo en el acceso a la autopista y constataron la presencia de la víctima, que se encontraba en estado de shock y con signos de violencia.
De inmediato, los efectivos detuvieron al agresor en el lugar y secuestraron el Ford Focus.
Por disposición de Fiscalía, el detenido fue alojado en la Alcaidía Mayor URX y quedó a disposición de la Justicia hasta que se realice la audiencia imputativa prevista para este martes.
Lectura rápida
¿Quién fue detenido? Un hombre de 53 años, identificado como L. A. M.
¿Qué delitos se le imputan? Abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad, amenazas y desobediencia judicial.
¿Dónde ocurrió el hecho? En la ciudad santafesina de Cañada de Gómez y durante el trayecto por la Autopista Rosario-Córdoba.
¿Cuándo fue la denuncia? La madrugada del 22 de septiembre.
¿Cómo fue detenido? Por efectivos de la Policía de Santa Fe, quienes interceptaron el vehículo en el acceso a la autopista.
[Fuente: Noticias Argentinas]