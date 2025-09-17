En vivo

Sociedad

Salta: fue detenido por mantener cautiva a su ex pareja durante más de cinco horas

El sujeto fue trasladado a la ciudad de Santiago del Estero y quedó a disposición de la Justicia.

17/09/2025 | 14:39Redacción Cadena 3

FOTO: Salta: fue detenido por mantener cautiva a su ex pareja durante más de cinco horas

Un hombre oriundo de Metán, conocido como “El Salteño”, se dirigió a la vivienda de su ex pareja en Frías, Santiago del Estero, y la mantuvo cautiva durante siete horas bajo amenaza con un arma blanca.

Según el medio El Tribuno de Salta, la víctima, que ya había presentado denuncias previas por hostigamiento y amenazas, había manifestado públicamente su temor en redes sociales, advirtiendo que no podía seguir viviendo con miedo por las acciones de su ex pareja.

El hecho se dió este miércoles por la mañana, cuando la Policía desplegó un operativo junto al personal especializado de la Unidad de Situaciones de Alto Riesgo (USAR), mientras la fiscal Rocío Fringes intentaba persuadir al agresor para que depusiera su actitud.

Luego, el acusado se descuidó durante el diálogo con la fiscal, los efectivos del Grupo Especial irrumpieron en la vivienda y lograron reducir al agresor, rescatando a la víctima, quien fue asistida por equipos médicos y psicológicos.

Por último, el sujeto fue trasladado a la ciudad de Santiago del Estero y quedó a disposición de la Justicia, acusado de privación ilegítima de la libertad, amenazas y violencia de género.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido? Un hombre conocido como “El Salteño” de Metán.

¿Qué hizo el detenido? Mantuvo cautiva a su ex pareja durante siete horas.

¿Dónde ocurrió el hecho? En la vivienda de la víctima, situada en Frías, Santiago del Estero.

¿Cuál fue el papel de la Policía? Desplegó un operativo para rescatar a la víctima y detener al agresor.

¿Qué cargos enfrenta el detenido? Privación ilegítima de la libertad, amenazas y violencia de género.

[Fuente: Noticias Argentinas]

