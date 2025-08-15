En vivo

Miguel Clariá

Argentina

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

Despabilate... amor

Flavia y Fer

Para Todos

Titi Ciabattoni

INrockXIDABLE

Sociedad

Sadop: “La propuesta salarial es un maltrato y una falta de respeto”

El gremio que nuclea a docentes privados en Santa Fe rechazó en un 90% la propuesta de aumento del 7% en seis cuotas y acusó al gobierno provincial de maltrato y falta de respeto. Exigen una nueva convocatoria paritaria sin el presentismo como condición.

15/08/2025 | 06:47Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Martín Lucero reclamó por la mejora de las condiciones laborales y previsionales.

El Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) expresó un rechazo contundente a la propuesta de aumento salarial del 7% en seis cuotas presentada por el gobierno de Santa Fe.

Según detalló su titular en Rosario, Martín Lucero, el 90% de las escuelas consideró “totalmente insuficiente” la oferta. En la asamblea provincial, los docentes privados coincidieron en que el incremento no guarda relación con la inflación real ni con la pérdida de poder adquisitivo que atraviesa el sector.

Lucero describió la propuesta oficial como un “maltrato, falta de respeto y crueldad”, e insistió en que el mecanismo del presentismo funciona como un elemento de extorsión para quienes se enferman, las mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades graves. Pese a la dureza del rechazo, Sadop decidió no realizar paros para no afectar las clases, pero sí llevará adelante medidas de visibilización de su malestar.

“Con una muestra de buena voluntad, hemos resuelto no parar, pero exigimos que el gobierno convoque a una nueva paritaria y presente una propuesta acorde a la realidad”, sostuvo Lucero. El dirigente señaló que el Ejecutivo provincial “tanto exige diálogo” y que esta es la oportunidad de escuchar el reclamo docente y actuar en consecuencia.

Sadop reclamó que la negociación contemple no sólo el aumento salarial sino también la mejora de las condiciones laborales y previsionales. Para Lucero, la situación actual requiere un compromiso real por parte de la Provincia: “Los salarios en Santa Fe pierden todos los días poder adquisitivo y no se puede seguir postergando una solución”.

Informe de Juan Cruz Albergoli.

Lectura rápida

¿Qué rechazó el Sadop? El Sindicato Argentino de Docentes Particulares rechazó la propuesta de aumento salarial del 7% en seis cuotas.

¿Quién es el titular del sindicato? El titular de Sadop es Martín Lucero.

¿Cuándo se realizó la asamblea provincial? La asamblea provincial se realizó recientemente, donde se discutió la propuesta del gobierno de Santa Fe.

¿Dónde se encuentra el sindicato? El sindicato tiene su sede en Rosario, Santa Fe.

¿Por qué no realizarán paros? Sadop decidió no realizar paros para no afectar las clases, pero sí llevarán adelante medidas de visibilización de su malestar.

