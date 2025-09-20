Rosario bajo alerta naranja por tormentas este sábado
El SMN advirtió por lluvias intensas, ráfagas de viento de hasta 90 km/h y posible caída de granizo en Rosario y la región; la Municipalidad emitió recomendaciones preventivas.
20/09/2025 | 10:28Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Los acumulados de agua podrían alcanzar entre 40 y 80 milímetros.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para la tarde de este sábado en Rosario y otros departamentos del sur provincial.
El organismo anticipa lluvias intensas, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Los acumulados de agua podrían alcanzar entre 40 y 80 milímetros, superándose en forma puntual.
El fenómeno climático comenzará a sentirse con mayor intensidad en la tarde y continuará durante la noche, aunque en esa franja horaria el nivel de advertencia descenderá nuevamente a amarillo. Desde la Municipalidad recordaron que durante la tormenta se recomienda no circular por la vía pública salvo necesidad y mantener a los animales en lugares protegidos.
Entre las medidas de prevención, las autoridades pidieron no dejar residuos fuera de los contenedores, retirar objetos de balcones y terrazas que puedan ser desplazados por el viento, y verificar el estado de canaletas y desagües domiciliarios. También se solicita evitar estacionar vehículos bajo árboles y tener precaución con el tendido eléctrico, columnas o cajas de luz.
Una vez finalizada la tormenta, se sugiere vaciar y limpiar recipientes que puedan acumular agua para prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya. Ante emergencias, la población puede comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil o realizar reclamos a través de MuniBot, el asistente virtual del municipio.
Lectura rápida
¿Qué alerta emitió el SMN? El SMN emitió una alerta naranja por tormentas fuertes.
¿Dónde se espera el fenómeno climático? En Rosario y otros departamentos del sur provincial.
¿Cuándo comenzará a sentirse la tormenta? Comenzará a sentirse con mayor intensidad en la tarde de este sábado.
¿Qué medidas de prevención se recomiendan? No dejar residuos fuera de los contenedores y evitar estacionar vehículos bajo árboles.
¿Qué se debe hacer después de la tormenta? Vaciar y limpiar recipientes que puedan acumular agua para prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti.