Rosario bajo alerta naranja por tormentas este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para la tarde de este sábado en Rosario y otros departamentos del sur provincial.



El organismo anticipa lluvias intensas, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Los acumulados de agua podrían alcanzar entre 40 y 80 milímetros, superándose en forma puntual.

El fenómeno climático comenzará a sentirse con mayor intensidad en la tarde y continuará durante la noche, aunque en esa franja horaria el nivel de advertencia descenderá nuevamente a amarillo. Desde la Municipalidad recordaron que durante la tormenta se recomienda no circular por la vía pública salvo necesidad y mantener a los animales en lugares protegidos.

Entre las medidas de prevención, las autoridades pidieron no dejar residuos fuera de los contenedores, retirar objetos de balcones y terrazas que puedan ser desplazados por el viento, y verificar el estado de canaletas y desagües domiciliarios. También se solicita evitar estacionar vehículos bajo árboles y tener precaución con el tendido eléctrico, columnas o cajas de luz.

Una vez finalizada la tormenta, se sugiere vaciar y limpiar recipientes que puedan acumular agua para prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya. Ante emergencias, la población puede comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil o realizar reclamos a través de MuniBot, el asistente virtual del municipio.