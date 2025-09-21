En vivo

Sociedad

Robo de cereales a trenes: allanan galpones y secuestran 40 toneladas de maíz

Fue durante operativos de la Policía Federal ordenados por el fiscal Covani. Investigan a una organización que operaba en el Gran Rosario.

21/09/2025 | 11:56Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El galpón donde se encontraron los cereales

FOTO: Policía Federal realizó el operativo

FOTO: .

FOTO: .

FOTO: Lo incautado en el operativo

En el marco de una investigación para dar con una organización vinculada a la vandalización de formaciones de carga (trenes) para el posterior robo de granos de cereales en la zona del Gran Rosario, la Policía Federal detuvo a dos personas y secuestró toneladas de maíz, bolsas, camiones y armas.

Todo se desencadenó este fin de semana, con allanamientos en Crespo al 3400 de Villa Gobernador Gálvez, en un predio rural de General Lagos y en una casa de barrio Alvear.

Los efectivos de PFA hallaron y secuestraron 47 bolsas de maíz (40 toneladas), un camión, camionetas y tolva, ocho armas largas y cuatro armas cortas, celulares y al menos 11 millones de pesos en efectivo y 4000 dólares.

Durante los procedimientos fueron detenidos Ramiro O., de 46 años, mecánico, y Walter T., de 42. Además, identificaron a otras personas sobre la formación de causa.

El hecho tuvo su génesis el 8 de septiembre pasado, cuando una formación de carga de la empresa Ferroexpreso Pampeano SA (FEPSA) con 67 vagones cargados de granos de maíz se detuvo en la zona de Villa La Tablita en Villa Gobernador Gálvez porque el maquinista advirtió o adujo problemas técnicos. Eso posibilitó que los lugareños corten las mangas neumáticas de los frenos y forzar las boquillas, lo que genera la caída de los granos.

"Después lanzan a mujeres y chicos con bolsas para la recolección", confió una fuente de la investigación a Cadena 3. "Por eso el problema no está en la gente que hace la carga del cereal desparramado, sino en encontrar a los responsables que promueven que esto suceda, ya sea que compran ese cereal robado para darle otro destino como puede ser el mercado negro, el de criaderos de cerdos, o cualquier otra maniobra ilícita, donde se le pueda dar destino a toneladas de granos", agregó.

La investigación y operativos fueron ordenados por el fiscal Carlos Covani (MPA) a la Dirección General de Seguridad en Medios de Transporte de la Policía Federal Argentina, un área especializada dentro del departamento de Servicios Especiales.

Con información de Hernán Funes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la investigación? La Policía Federal detuvo a dos personas y secuestró toneladas de maíz, camiones y armas vinculadas al robo de granos.

¿Quiénes fueron detenidos? Los detenidos son Ramiro O., de 46 años, y Walter T., de 42 años.

¿Cuándo se inició el hecho? El hecho tuvo su génesis el 8 de septiembre pasado.

¿Dónde se realizaron los allanamientos? Los allanamientos se realizaron en Crespo al 3400 de Villa Gobernador Gálvez, en un predio rural de General Lagos y en una casa de barrio Alvear.

¿Por qué se detuvo a los sospechosos? Se detuvo a los sospechosos por su vinculación en la vandalización de trenes y el robo de granos de maíz.

Sociedad

Opinión

