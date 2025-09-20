FOTO: Robaron un auto de aplicación y los atraparon en un hotel alojamiento.

Una joven de 20 años y un adolescente de 16 fueron detenidos en Mar del Plata luego de robar un auto de aplicación y dirigirse a un hotel alojamiento, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes, cuando la mujer solicitó un viaje a través de la aplicación Uber en la zona de Rodríguez Peña y México. El conductor llegó en un Fiat Mobi negro y los dejó subir, pero el viaje se transformó rápidamente en un asalto: a la altura de David Ortega y San Lorenzo, el adolescente sacó un arma y apuntó al conductor. Bajo amenaza, ambos le sustrajeron $80.000, su celular, tarjetas y documentación personal, además del vehículo.

La pareja se dirigió al hotel “Piscis”, ubicado en la calle San Martín entre Italia y Misiones. Sin embargo, no contaron con que el auto estaba equipado con sistema de geolocalización. Tras realizar la denuncia, el conductor permitió que la policía siguiera el GPS hasta el alojamiento. Los efectivos revisaron las habitaciones y localizaron a los responsables, que habían abandonado el vehículo en el lugar.

Ambos fueron aprehendidos; la joven quedó detenida y el menor de edad quedó a disposición de la policía. La causa fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma no secuestrada” y “robo doblemente agravado por la intervención de un menor de edad”. El Fiat Mobi fue devuelto al conductor.

El hecho generó alarma en la ciudad por la modalidad del robo y el uso de un hotel alojamiento como refugio, destacando la importancia de los sistemas de geolocalización en la recuperación de vehículos robados.