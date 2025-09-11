Revivir Urbano, el ambicioso proyecto para revitalizar el centro de Córdoba

La Municipalidad de Córdoba lanzó un concurso para revalorizar el centro de la ciudad, en el cual la asociación civil Juntas por el Derecho a la Ciudad se alzó con el primer premio. Su propuesta, denominada Revivir Urbano, fue elegida como la mejor de América Latina en el concurso Vida Urbana 2025 en España.

El proyecto se fundamenta en cuatro ejes principales: el diseño de espacios verdes públicos, la infraestructura para la vida cotidiana, la renovación del tejido urbano y mejoras en la movilidad y accesibilidad.

Como señaló a Cadena 3 la arquitecta Emilia Balacco, "la ciudad ha crecido en espacio, pero no está conectada". Algunos barrios requieren hasta dos colectivos para llegar al centro.

Balacco destacó la importancia de la "densificación de lo existente" para recuperar espacios en desuso y mejorar la habitabilidad. Propone multiplicar la superficie en altura para evitar la expansión horizontal poco sostenible de la ciudad. También se busca regenerar espacios públicos y fomentar el comercio barrial, haciendo énfasis en la creación de una política que se mantenga en el tiempo.

Desde la perspectiva de comerciantes locales, como Paulo, un cerrajero de Colón y Avellaneda, el estacionamiento se ha convertido en un obstáculo importante.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Los lugares para estacionar han disminuido, lo que hace que las grandes superficies que ofrecen estacionamiento gratuito sean más atractivas para los consumidores", comentó.

Además, mencionó la necesidad de mejorar las veredas de la ciudad, que en muchos casos presentan un estado deplorable. Esta situación no solo afecta la estética del centro, sino que también dificulta la movilidad segura de los transeúntes.

El objetivo de Revivir Urbano es transformar el centro de Córdoba en un lugar agradable para comprar, disfrutar y vivir. Con la participación de la comunidad y expertos en urbanismo, se busca crear una experiencia única que atraiga tanto a locales como a turistas.

La iniciativa cordobesa propone una renovación integral del sector noreste del barrio Centro, una zona estratégica que abarca instituciones clave como el Hospital de Urgencias, las terminales de autobuses y el corredor verde del río Suquía.

Entrevista de Viva la Radio