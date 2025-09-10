En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

Una noche más

Música

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Por qué "decayó" el centro de Córdoba: comerciantes piden atención y seguridad

Más de 800 firmas reflejan el malestar por el abandono en la zona comercial. Un especialista explicó a Cadena 3 que "la recompensa de ir al centro no justifica el esfuerzo". 

10/09/2025 | 17:18Redacción Cadena 3

FOTO: Por qué "decayó" el centro de Córdoba: comerciantes piden atención y seguridad

  1.

    Audio. Por qué "decayó" el centro de Córdoba: comerciantes piden atención y seguridad

    Viva la Radio

    Episodios

Comerciantes del centro de Córdoba expresaron su malestar y reclaman atención a las autoridades. Más de 800 firmas se recolectaron en rechazo al estado de abandono en el que se encuentra la zona comercial. 

Este miércoles se realizó una reunión para abordar temas sobre seguridad y la situación de las personas en situación de calle. La necesidad de hacerse cargo de estos problemas se convierte en un enfoque prioritario.  

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Oscar Piccardo, consultor y especialista en consumo, explicó a Cadena 3  que "la gente no viene al centro porque el esfuerzo que deben hacer no se justifica con la recompensa". 

La disminución de calidad y variedad de la oferta comercial afecta la decisión de los consumidores, quienes prefieren optar por opciones más cercanas y accesibles.

En su análisis, Piccardo afirmó: "El centro se ha ido perdiendo la atractividad" y la experiencia de compra debe provocarse para atraer a la gente nuevamente. Añadió que "ir al shopping se ha convertido en una alternativa más segura y agradable".

Además, mencionó que para revitalizar el centro se deben transformar las galerías comerciales en espacios de especialidad, con una oferta más concentrada que justifique la visita. "Las galerías podrían convertirse en verdaderos centros de especialidad que ofrezcan productos menos frecuentes pero necesarios", agregó.

Finalmente, se subrayó la importancia de mejorar la seguridad y la experiencia en el centro, con el fin de evitar que los consumidores emigren hacia barrios donde ya existen centros comerciales más atractivos y seguros. 

Entrevista de Viva la Radio 

Lectura rápida

¿Qué reclaman los comerciantes del centro de Córdoba? Reclaman atención a las autoridades por el estado de abandono en el que se encuentra la zona comercial.

¿Cuántas firmas se recolectaron? Se recolectaron más de 800 firmas en rechazo al estado de abandono.

¿Quién es Oscar Piccardo? Es un consultor y especialista en consumo que analizó la situación del centro de Córdoba.

¿Qué propone Piccardo para revitalizar el centro? Propone transformar las galerías comerciales en espacios de especialidad con una oferta más concentrada.

¿Cuál es el enfoque prioritario mencionado en la reunión? La seguridad y la situación de las personas en situación de calle son enfoques prioritarios.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho