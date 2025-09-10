FOTO: Por qué "decayó" el centro de Córdoba: comerciantes piden atención y seguridad

Comerciantes del centro de Córdoba expresaron su malestar y reclaman atención a las autoridades. Más de 800 firmas se recolectaron en rechazo al estado de abandono en el que se encuentra la zona comercial.

Este miércoles se realizó una reunión para abordar temas sobre seguridad y la situación de las personas en situación de calle. La necesidad de hacerse cargo de estos problemas se convierte en un enfoque prioritario.

El secretario de Política Social y Desarrollo de la Municipalidad, Raúl La Cava, dijo que el encuentro será a las 15 horas entre la Cámara de Comercio, la Policía y el área de seguridad.

Oscar Piccardo, consultor y especialista en consumo, explicó a Cadena 3 que "la gente no viene al centro porque el esfuerzo que deben hacer no se justifica con la recompensa".

La disminución de calidad y variedad de la oferta comercial afecta la decisión de los consumidores, quienes prefieren optar por opciones más cercanas y accesibles.

En su análisis, Piccardo afirmó: "El centro se ha ido perdiendo la atractividad" y la experiencia de compra debe provocarse para atraer a la gente nuevamente. Añadió que "ir al shopping se ha convertido en una alternativa más segura y agradable".

Además, mencionó que para revitalizar el centro se deben transformar las galerías comerciales en espacios de especialidad, con una oferta más concentrada que justifique la visita. "Las galerías podrían convertirse en verdaderos centros de especialidad que ofrezcan productos menos frecuentes pero necesarios", agregó.

Finalmente, se subrayó la importancia de mejorar la seguridad y la experiencia en el centro, con el fin de evitar que los consumidores emigren hacia barrios donde ya existen centros comerciales más atractivos y seguros.

