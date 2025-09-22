FOTO: Rescataron a una mujer que estaba secuestrada en Córdoba: hay dos detenidos e incautaron un arsenal

Una joven de 22 años fue rescatada tras permanecer cautiva en una vivienda de Córdoba y por el hecho hay dos detenidos. Además, se incautó un arsenal durante el allanamiento.

La pesquisa de urgencia, según informaron fuentes policiales, se produjo este lunes por la madrugada en un domicilio del barrio Marqués Anexo donde se logró dar con el paradero de la víctima.

Conforme a lo anunciado, la joven logró escapar y pedir auxilio, manifestando que había permanecido cautiva en la vivienda en cuestión.

“Fue asistida y contenida, quedando a disposición de la Justicia”, destacaron las autoridades locales.

Respecto a los acusados, se tratan de un hombre y una mujer, ambos mayores, que fueron detenidos.

Además, durante el allanamiento se incautaron elementos de suma importancia como, por ejemplo, un chaleco balístico de la Policía de Córdoba, dos armas caseras (tumberas), 17 cartuchos calibre 16, cuatro vainas servidas 9x19, dos vainas servidas calibre 22, un porta cargadores, 27 cartuchos calibre 22 y 13 cartuchos 9 mm SP.

La causa quedó a cargo del fiscal Andrés Rubén Godoy, quien dispuso la pesquisa y avaló la actuación de los efectivos de la Brigada de Investigaciones, CAP, Infantería, Seom, Policía Judicial y División Canes.

Acerca de la joven puesta a salvo, se constató que presentaba moretones y lesiones compatibles a una atadura durante su periodo de secuestro.