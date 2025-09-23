FOTO: Prisión preventiva para el joven acusado de matar a golpes a otro en un boliche de Tucumán

El joven Santiago Budini, acusado de matar a golpes a Federico Toledo, de 20 años, en un boliche de Tucumán, seguirá detenido con prisión preventiva ante el riesgo de posible entorpecimiento de la investigación, debido a que faltan las declaraciones de conocidos de la víctima y el victimario, sumado a la fuga, burla y los conocimientos en boxeo, taekwondo y artes marciales mixtas que poseía.

El brutal crimen de Toledo ocurrió el sábado por la madrugada a la salida del boliche Howards cuando salió con sus amigos y en una plazoleta fue agredido por Budini tras mantener una discusión.

Según las primeras testimoniales del caso, la víctima recibió una piña, lo que provocó que se caiga y golpee su cabeza contra una parada de colectivos. El informe de la autopsia reveló que sufrió un traumatismo encefalocraneano grave y posible broncoaspiración, lesiones que derivaron en su muerte.

Este lunes, luego de la detención del acusado, se llevó a cabo la audiencia imputativa donde se determinó, por el momento, que la causa quede caratulada como homicidio simple con dolo eventual y tentativa de homicidio. Esta última acusación es porque Budini también atacó a un amigo de Toledo, informaron desde el medio Contexto.

A su vez, el representante del Ministerio Público Fiscal provincial, Carlos Sale, solicitó la prisión preventiva del joven por un lapso de tres meses, pedido que fue aprobado.

En este escenario, Sale señaló los motivos por los que era necesario dicha preventiva: el acusado practicaba y tenía conocimientos de boxeo, taekwondo y artes marciales mixtas.

También cuenta con antecedentes por escenarios similares, todavía restan que declaren conocidos de ambos y por haberse fugado de la escena del crimen y después regresar para burlarse de la víctima.

“Hay testigos que ya han declarado y otros que no. Se necesita que esos testimonios estén asegurados y evitar un amedrentamiento o alguna cuestión referida a poder modificar la declaración en algún punto. Deben hacerlo con tranquilidad y esto se tiene que resguardar hasta el momento del debate”, explicó la fiscal auxiliar Luz Becerra.

La querella, en cambio, solicitó que la carátula sea modificada a homicidio agravado por alevosía y que Budini sea trasladado al penal de Villa Urquiza o Benjamín Paz, debido a que podría tener privilegios por ser hijo de un policía.