FOTO: Pretto aseguró que Uber "no será una desventaja" para taxistas y remises

El Consejo Deliberante aprobó con 28 votos un nuevo marco regulatorio que otorga legalidad al uso de aplicaciones de transporte. Esta medida responde, según indicó el viceintendente Javier Pretto a Cadena 3, a la necesidad de establecer requisitos claros para la prestación de servicios de transporte público mediante aplicaciones como Uber.

Además, aseguró que el Ejecutivo garantizará que la regulación no implique peores condiciones para remiseros y taxistas. "El compromiso con los taxistas es bajar la carga impositiva y mejorar las condiciones para que no sea una desventaja en la competencia", aseguró Pretto.

El viceintendente destacó que la regulación surge luego de una acción judicial que demandó la necesidad de un marco legal. "Acabamos de aprobar la regulación, solo faltan unos días para la promulgación", afirmó, resaltando que la ordenanza fue fruto de un amplio consenso entre los bloques políticos.

Un aspecto clave de la regulación es que el Ejecutivo podrá determinar la cantidad de vehículos autorizados para prestar el servicio, basándose en criterios como la población y la demanda. "El intendente va a procurar cuidar el trabajo de los taxistas y remiseros", aclaró Preto.

Los taxistas y remiseros ahora podrán también validar sus servicios mediante aplicaciones, garantizando una competencia justa con los servicios que ya operan en el mercado. "Los taxistas tienen la doble facultad de prestar el servicio a través de su propia plataforma o de aplicaciones", añadió Pretto.

La regulación también incluye un compromiso para revisar la ordenanza existente de taxis y remises, buscando modernizarla y adaptar las condiciones para competir en igualdad de condiciones con las apps.

En cuanto a los requisitos, se establece que los vehículos de transporte deben contar con una identificación adecuada y no podrán tener más de 10 años de antigüedad. Además, se mantienen controles técnicos frecuentes, equiparando la normativa para taxis y servicios de aplicaciones.

El Consejo Deliberante concluirá los detalles administrativos de la nueva normativa en los próximos días, lo que permitirá que el uso de aplicaciones de transporte sea completamente legal en la ciudad.