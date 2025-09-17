Ponce Asahad apuntó a Traferri por frenar investigación sobre juego clandestino

FOTO: El exfiscal detalló que la estructura de corrupción era liderada por Leonardo Peiti.

El exfiscal regional de Rosario, Gustavo Ponce Asahad, declaró este miércoles en el juicio contra Patricio Serjal, acusado de cobrar coimas para frenar investigaciones sobre el juego clandestino. Antes de su declaración, Ponce Asahad apuntó directamente al senador Armando Traferri como uno de los principales responsables de obstaculizar la investigación.

En declaraciones a la prensa, el exfiscal reconoció haber cometido un “gravísimo error de juicio” y se acogió a la figura de imputado colaborador, comprometiéndose a colaborar con la justicia. Ponce Asahad sostuvo que los protagonistas de la causa son Serjal, Nelson Ugolini y Traferri, quien según él, utilizó todos los recursos a su alcance para eludir el proceso judicial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El exfiscal detalló que la estructura de corrupción estuvo liderada por el empresario Leonardo Peiti, quien pagaba coimas a fiscales involucrados para frenar las investigaciones sobre el juego clandestino. “Peiti fue quien activamente pagaba para frenar las investigaciones”, afirmó, subrayando el rol central del empresario en la trama de corrupción.

Ponce Asahad también criticó la política santafesina, cuestionando que Traferri siga gozando de su posición política mientras evita a la justicia. “Me parece una barbaridad que Traferri siga disfrutando de su sueldo como senador”, sostuvo, y agregó que el legislador se escuda en sus fueros y utiliza a la Legislatura y la Convención como “una guarida”.