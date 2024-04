Pichetto, polémico con Berni tras su baile: "Es audaz, yo bailaría con mujeres"

Miguel Ángel Pichetto apeló a la ironía en una entrevista en TN cuando le preguntaron por el baile que hizo Sergio Berni en vivo en Hay Algo Ahí, el programa de streaming que conducen Tomás Rebord y Juan Ruffo

"Me gustaba bailarla mucho, se sentía el ritmo pumba, pumba, pumba, me gustaba el pumba pumba", dijo Berni para sorpresa de muchos y se fue al centro de una especie de pista para bailar con Rebord y Ruffo A Little Respect, un hit de Erasure.

En TN fue entrevistado Pichetto y le mostraron el baile de Berni para que opine sobre lo que había sucedido. "Es un hombre audaz Sergio, yo bailaría con mujeres", contestó Pichetto.

/Inicio Código Embebido/

“Pichetto”



Por su respuesta cuando le preguntaron por el baile de Berni con Rebord:



-Es un hombre audaz

-¿Por bailar?

-Por bailar con hombres pic.twitter.com/3kaUq6KZSz — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 26, 2024

/Fin Código Embebido/

Berni se hizo viral en las últimas horas tras una desopilante participación en un canal de streaming, donde se animó a distenderse y ponerse a bailar un icónico hit de los años '80.

"Me gusta la música electrónica, sí. Incluso tuve un boliche", declaró Berni sobre el cierre del reportaje, en el que también brindó definiciones políticas.

"Si terminamos esta nota los tres bailando música electrónica, ¿vos cómo te sentirías?", le preguntaron. A lo que Berni retrucó: "Les paso el trapo".

"Poné ya música electrónica", indicó Rebord a su producción, aunque Berni pidió "un tanguito". "Pero nos vas a pasar el trapo", dijo Rebord.

/Inicio Código Embebido/

??| El inesperado baile ochentoso de Sergio Berni en un programa del canal de streaming Blender, junto a Tomás Rebord pic.twitter.com/La37VG4KiH — ANDigital (@ANDigitalOK) April 25, 2024

/Fin Código Embebido/

"¿Te achicás a tirar unos pasos de música electrónica?", insistió el streamer. "No, no me bajé. La de ahora no, la de mi época, algo ochentoso", contestó Berni. "Vamos a elegir juntos", propuso Rebord, mientras comenzó a sonar “A Little Respect".

Berni asintió a la canción de Erasure, y mientras Rebord y Ruffo se levantaron a bailar, el exministro bonaerense se sumó. Durante un minuto los tres se movieron al ritmo del hit del dúo británico.

El dirigente peronista movía las manos, tarareaba y disfrutaba el momento. Luego, terminaron los tres abrazados cantando la canción mientras saltaban.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/