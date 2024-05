La emocionante carta hecha a mano de un oyente de la radio al "Bocha" Houriet

La carta

Tu eres uno de los tantos de mi querida LV3 y Cadena 3 que ingresan a casa, sin necesidad de pedir permiso y siempre son bienvenidos.

Podría hablar de Norma Landi, y su “Ventana al hogar”, o Eliseo Mamertino y su “Cable Submarino”, o el Pancho Olguín, con Doña Fidela.

No sé si será la edad, o que la vida nos golpea tanto… y el cuero se curte, duele igual, pero ya comprendimos de qué se trata esto de caer y levantarse una y otra vez, y otra vez más.

Te digo también con lágrimas en los ojos que la vida me fortaleció, pero a la vez (me dejó) más sensible.

Estas líneas son para vos BOCHA HOURIET. Ya te digo que vos estás loco.

¿Cómo te vas a poner a hablar de la madre, el Día de la Madre? Gracias.

¿Cómo te vas a poner a hablar de los veteranos de Malvinas en forma de relato? Vos estás loco, hermano. Gracias.

Relataste a los servidores de la salud en pandemia. De nuevo, gracias.

El dueto contigo de los “gloriosos”, los “piratas”, también la “academia” cordobesa y el “matador”, gritando “gooooool” con los comentarios del Ingeniero Gutiérrez.

Bocha, te llevaron al taller de los humanos y se dice que te tunearon lindo, faroles verdes (imagínate un Bocha con ojos verdes).

Bajá el cambio Bocha, es un gusto que te dio la vida de hacer lo que amas… periodista deportivo, relator de fútbol en Cadena 3. Nuestra Cadena 3.

Y aquel que te escucha habitualmente sabe que tienes dos pasiones más: la familia y la GRINGA.

Señora Gringa, para usted (y con tu permiso, Bocha), en nombre de su esposo le pido al operador que la haga escuchar “Raphael – Lo dicen mis zapatos”. Porque usted y su esposo son de buena madera.

Turco, vos estás dejando una marca indeleble en tus compañeros, en Córdoba y el país.

Volvé pronto Bocha. Te deseo que seas feliz y que siempre tengas lo suficiente.

Que viva Córdoba, Cadena 3 y Don Jerónimo Luis de Cabrera, carajo.

Te quiero, hermano.

Francisco Oscar Monje.