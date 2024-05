Marcos Peña: "Reconozco que faltó ayuda terapéutica en mi gestión"

Marcos Peña, ex Jefe de Gabinete del gobierno de Mauricio Macri, habló sobre su nuevo libro "El arte de subir (y bajar) la montaña", donde retrata sus aprendizajes sobre liderazgo y las experiencias personales de Peña en el cargo.

"Básicamente escribí el libro para compartir las cosas que había aprendido, las herramientas, para que le pueda servir a otras personas", explicó Peña a Entre Líneas.

También mencionó que hay un importante componente de autocrítica en su obra: "Me meto también con autocrítica y aprendizaje también de cómo yo ejercí el cargo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Peña destacó la importancia del apoyo personal y terapéutico al ocupar cargos estresantes. "Creo que centralmente (lo que no repetiría es) el no tener una estructura de ayuda personal, no tener espacios terapéuticos", confesó.

Según él, esta falta lleva a costos debido a la autosuficiencia excesiva.

Al preguntársele si esto fue un problema en el gobierno de Mauricio Macri y si podría serlo en el actual, Peña respondió: "Falta en todos lados... Creo que la pandemia trajo en primer plano la necesidad de cuidar la salud mental."

Sobre su futuro político, Peña afirmó estar centrado en promocionar su libro por todo el país y más allá. "Vamos a estar en Córdoba el 15 presentándolo en la bolsa de comercio", anunció.

Informe de Giuliana Piantoni