Liberan el tránsito tras el caos en Presidente Perón y Circunvalación

Una protesta de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) complicó el tránsito en la zona de Presidente Perón y Circunvalación, arriba y abajo del puente. La circulación vial estuvo congestionada durante horas. Al mediodía los manifestantes liberaron el tránsito.

El móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, estuvo presente en el inicio de la protesta y precisó que había unos 30 camiones del Sindicato de Recolectores de Residuos que lidera Marcelo “Pipi” Andrada.

Andrada, en declaraciones radiales, habría expresado: “A dónde nos quiere llevar con esta reforma laboral el Gobierno nacional, estamos en contra de todo esto. Me parece que no corresponde el tema indemnizatorio a lo que están trayendo ellos a colación. Eso nosotros no lo creemos”.

“Nos volcamos a la historia, esto pasó en la época de Menem en los 90, que un montón de trabajadores se quedaron en la calle, empezaron a nacer las agencias de trabajo y ahí es donde empezaron la explotación de los trabajadores. Entonces decir, che, ¿qué pasa acá? ¿Volvemos de vuelta a lo que era antes? ¿A una receta de lo que salió todo mal? Me parece que estamos equivocados”, dijo.

El principal foco de conflicto fue en Presidente Perón, debajo del puente y a la altura de Provincias Unidas. Sin embargo, el transito estuvo muy lento en Circunvalación también. Se registraron filas de kilómetros de camiones varados en la zona.