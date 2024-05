Amenazaron a camioneros en el piquete: "Si pasás te prendemos fuego el camión"

El caos se apoderó de la zona de Presidente Perón y Circunvalación, uno de los principales accesos a Rosario, por la protesta de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

En ese lugar, a un camionero de Carabelas, Buenos Aires, lo amenazaron. Minutos después del hecho, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y contó: “Quedé varado a las 6 de la mañana, iba al puerto de Vicentin. Llevo soja. Tenía el turno y lo pierdo. Me dijeron ‘si pasás te prendemos fuego el camión’”.

“Los camiones estamos parados por obligación, no porque queremos. Solo pasan los que llevan lácteos y carnes”, indicó, y reveló: “Nos amenazaron a todos. No me supieron decir porque protestan. Solo que es contra Milei”.