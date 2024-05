Kicillof se refirió a las reuniones con los gobernadores y apuntó contra Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof cerró este sábado el plenario de las Multisectoriales y la Militancia "La Patria no se vende" en Florencio Varela y apuntó contra el gobierno del presidente Javier Milei.

"Desde que asumió Milei, veinte puntos subió la indigencia y la pobreza para los niños, las niñas y los adolescentes de la provincia de Buenos Aires. No está produciendo una revolución que nos lleve a un país mejor, está produciendo un aumento indiscriminado de la pobreza", aseguró Kicillof.

En esa línea, durante un encuentro donde se leyeron los diez puntos del denominado "Pacto con el pueblo", el gobernador bonaerense enfatizó: "Estamos ante un Estado desertor que no cumple sus obligaciones".

"Basta de mentir y seguir insistiendo con que esto es la panacea y lo que nos va a salvar. Es el ajuste de siempre y le está rompiendo la espalda al pueblo", afirmó.

Estuvieron presentes el secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, el intendente de Ensenada, Mario Secco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Qué dijo sobre los gobernadores

En ese marco, tras mantener encuentros durante la semana con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el gobernador bonaerense reiteró su mensaje apoyo hacia los mandatarios provinciales y los intendentes ante "la disolución nacional y el sálvese quien pueda".

"Escuchen bien porque este es el sentimiento de la provincia de Buenos Aires: a las provincias argentinas les vamos a ofrecer nuestra solidaridad, no vamos a aceptar la disolución nacional y el sálvese quien pueda", sostuvo Kicillof.

Y agregó: "Le decimos al presidente que respete la legitimidad de este gobierno provincial, de cada uno de los intendentes y los gobernadores".

Axel Kicillof en el acto en Florencio Varela. (Foto: NA)

Además, el gobernador volvió a plantear su rechazo al Pacto de Mayo propuesto por el Ejecutivo. "Habíamos dicho a comienzos de mayo que si era para una foto o el marketing, que arrancaran no más. Ahora parece que ni siquiera va a haber foto", señaló.

"Esto no es un pacto, pretenden que firmemos la plataforma de Milei y, para que quede claro, no estamos de acuerdo con esas ideas. Así que de ninguna manera. Nunca nos llamaron ni escucharon y ahora quieren que vayamos a firmar", manifestó.

En tanto, Kicillof expresó: "Parece que ni siquiera va a ser en mayo, lo van a pasar. Le sugiero una fecha, por el contenido que tiene, porque no convocan el 4 de julio. No es pacto y no es de mayo".

"El único pacto que tiene la provincia de Buenos Aires es con su pueblo. No es de dirigentes ni de marketing, no es de fotos ni de mentira. Es un pacto real que se demuestra gobernando", cerró el mandatario bonaerense.